المقروض على مائدتك في عيد الفطر

إليكِ طريقة تحضير حلوى المقروض لتعديها في مطبخك في عيد الفطر المبارك، وهي من وصفات المطبخ الليبي الغني بالكثير والكثير من الأكلات المتنوعة.

تعرَّفي علي الوصفة، وفقًا لصفحة «المكيال البسيط» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المكونات

6 أكواب سميد ناعم

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بايكنغ بودر

2 ملعقة سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبد

كوب ونصف الكوب زيت

الحشو

تمر معجون

نصف كوب لوز أو جوز هند

ملعقة صغيرة قرفة

عسل

كوبا ماء دافئ

كوب عطر