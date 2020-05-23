المقروض على مائدتك في عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 04:19 مساء

إليكِ طريقة تحضير حلوى المقروض لتعديها في مطبخك في عيد الفطر المبارك، وهي من وصفات المطبخ الليبي الغني بالكثير والكثير من الأكلات المتنوعة.
تعرَّفي علي الوصفة، وفقًا لصفحة «المكيال البسيط» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المكونات
6 أكواب سميد ناعم
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة بايكنغ بودر
2 ملعقة سكر
ربع ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زبد
كوب ونصف الكوب زيت
الحشو
تمر معجون
نصف كوب لوز أو جوز هند
ملعقة صغيرة قرفة
عسل
كوبا ماء دافئ
كوب عطر

طريقة التحضير
- في وعاء، يخلط السميد والدقيق والملح والبايكنغ بودر والسكر.
- ثم يضاف الزيت والزبد ويخلطان ويأخذ جزءًا من هذا المقدار ويعجن بقليل من الماء الدافئ والعطر.
بعد ذلك يفرد المقدار المعجون بالماء والعطر ويوضع وسطه التمر المعجون باللوز والقرفة مبروم باليد على شكل أسطوانات.
- ويشكل على شكل أسطوانة ويشكَّل بالخارج بالمنقاش.
يوضع بالطاجين ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 من 20 إلى 30 دقيقة.
- ويخرج من الفرن، بعد ما يأخذ اللون الذهبي، ثم يغمس بالعسل ويصفى ويصبح جاهزا للتقديم.

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