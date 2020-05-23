قائمة طعام 30 رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثلاثين من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.
سلطة سبانخ
نقدم إليك طريقة تحضير سلطة شهية ومغذية غنية بالحديد والفيتامينات، التي ترفع المناعة وتساعد في بناء الجسم، وهي سلطة السبانخ.
تعرفي على طريقة تحضير سلطة السبانخ، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
باقة من السبانخ
حبتان من الطماطم
كوب من الفراولة المقطعة
بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح
ربع كوب من الجوز المطحون
نصف كوب من الجبنة البيضاء
ربع كوب من عصير الليمون
ملعقتان كبيرتان من الزيت
ربع ملعقة صغيرة من الملح
طريقة التحضير
- اغسلي السبانخ جيداً ثم قطعيها وضعيها في طبق جانبي.
- من ثم اغسلي الخضار والفواكه الاخرى وقطعيها واضيفيها إلى السبانخ.
- ضعي الجوز المطحون والجبنة البيضاء المقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- امزجي عصير الليمون مع الزيت والملح وصبّيه فوق السلطة.
- اخلطي المكونات كلها مع بعضها البعض ثم قدميها باردة على المائدة.
فتة ريش
نقدم إليك طريقة فتة الريش الضأن في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لصفحة الشيف شربيني «فيسبوك».
المكونات
كيلوغرام لحم ريش ضأن.
أربعة أرغفة خبز.
كوبا أرز.
أربعة فصوص ثوم.
بصلة.
ملعقة زبد.
طماطم.
أعشاب.
ملح وفلفل وكمون وبهارات.
خل.
مكعب مرق
جزر.
كرفس.
طريقة التحضير
- تسلق الريش بالبصل والجزر والكرفس ثم تتبل بالأعشاب والتوابل والثوم وتدخل الفرن.
- يسوى الأرز ويقطع العيش ويوضع معه قليل من الشوربة ثم يوضع البصل مع قليل من الزيت ويوضع عصير الطماطم ثم يوضع الخبز في طبق التقديم ثم الأرز والصلصلة ثم ترص الريش فوق طبق الفتة وتصبح جاهزة للتقديم.
بسكويت النشادر
بسكويت النشادر من الأكلات السريعة والتي ترتبط بعيد الفطر المبارك في بعض الدول، تعرفوا على طريقة تحضيره في خطوات بسيطة واعديه غدا في اول ايام العيد، حسب «شملولة».
المكونات
كوب زبدة
2 كوب سكر بودرة
2 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
بيكنغ بودر
1\2 كيلو دقيق أبيض
2 ملعقة كبيرة نشا
1\4 كوب لبن
طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبيرا نضع فيه الزبدة ونخفقها بالمضرب الكهربائي حتى تصبح لها قوام كريمي.
- نضيف السكر البودرة للوعاء ونستمر في الخفق حتى يتجانس السكر مع الزبد.
- نضيف بيضة ونضربها حتى تختفي ثم نضيف الأخرى ونستمر في الخفق حتى تختفي أيضًا.
- نضيف الفانيليا والبيكنج بودر أثناء الخفق.
- نضيف النشا للدقيق ونقلبها معًا ونأخذ ملعقتين من الخليط ونضعه في وعاء خليط الزبد ونستمر في الخفق حتى يختفي الدقيق.
- نضيف اللبن والنشادر للوعاء ونخفق حتى يتجانس مع باقي المكونات.
- نضيف ملعقة من البيكنج بودر للدقيق ، ثم نضع خليط الدقيق تدريجيًا في وعاء خليط الزبد أثناء الخفق حتى نحصل على عجين بسكويت النشادر.
نترك عجين بسكويت النشادر في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- نضع عجين بسكويت النشادر في كيس التزيين ، ونبدأ في تشكيل العجين في صينية التحضير، ثم ندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180، ثم نقدمه مع الشاي