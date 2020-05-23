قائمة طعام 30 رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثلاثين من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة سبانخ

نقدم إليك طريقة تحضير سلطة شهية ومغذية غنية بالحديد والفيتامينات، التي ترفع المناعة وتساعد في بناء الجسم، وهي سلطة السبانخ.

تعرفي على طريقة تحضير سلطة السبانخ، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

باقة من السبانخ

حبتان من الطماطم

كوب من الفراولة المقطعة

بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح

ربع كوب من الجوز المطحون

نصف كوب من الجبنة البيضاء

ربع كوب من عصير الليمون

ملعقتان كبيرتان من الزيت

ربع ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير

- اغسلي السبانخ جيداً ثم قطعيها وضعيها في طبق جانبي.

- من ثم اغسلي الخضار والفواكه الاخرى وقطعيها واضيفيها إلى السبانخ.

- ضعي الجوز المطحون والجبنة البيضاء المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

- امزجي عصير الليمون مع الزيت والملح وصبّيه فوق السلطة.

- اخلطي المكونات كلها مع بعضها البعض ثم قدميها باردة على المائدة.

فتة ريش

نقدم إليك طريقة فتة الريش الضأن في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لصفحة الشيف شربيني «فيسبوك».

المكونات

كيلوغرام لحم ريش ضأن.

أربعة أرغفة خبز.

كوبا أرز.

أربعة فصوص ثوم.

بصلة.

ملعقة زبد.

طماطم.

أعشاب.

ملح وفلفل وكمون وبهارات.

خل.

مكعب مرق

جزر.

كرفس.

طريقة التحضير

- تسلق الريش بالبصل والجزر والكرفس ثم تتبل بالأعشاب والتوابل والثوم وتدخل الفرن.

- يسوى الأرز ويقطع العيش ويوضع معه قليل من الشوربة ثم يوضع البصل مع قليل من الزيت ويوضع عصير الطماطم ثم يوضع الخبز في طبق التقديم ثم الأرز والصلصلة ثم ترص الريش فوق طبق الفتة وتصبح جاهزة للتقديم.