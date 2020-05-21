قائمة طعام يوم 28 رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثامن والعشرين من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة بازلاء وجزر

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير سلطة خضراوات شهية وغنية بالفيتامينات، تعرَّفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

نصف كيلو بازلاء مسلوقة.

ربع كوب مايونيز.

جزرتان مبشورتان.

مكعبات بطاطا مسلوقة.

كوب زبادي.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

- في بولة التقديم ضعي البازلاء والجزر وقلبي برفق، ثم ضعي المايونيز والزبادي على مزيج البسلة وقلبي، ثم مكعبات البطاطا وقلبي مرة أخرى، ثم أضيفي زيت الزيتون على الوجه ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

كباب مشوي مع خضراوات

إذا كنت تبحثين عن وجبة شهية ترضي أذواق جميع أفراد أسرتك، فإليك طريقة تحضير كباب مشوي مع الخضار.

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كباب مشوي مع الخضار، وفق وصفة «أطيب طبخة»، وأعديها في مطبخكأ.

المكوّنات

لحم بقر مفروم - كيلوغرام ونصف

المعدنوس مفروم ناعمًا - نصف كوب

نعناع طازج مفروم ناعمًا - 1

بصل مفروم ناعمًا - 2

ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود - بحسب الرغبة

بابريكا - ربع ملعقة صغيرة

كمون - ربع ملعقة صغيرة

طماطم مقطّعة - 4

طريقة التحضير

- أحمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

- في وعاء، ضعي اللحم، البصل، المعدنوس والنعناع.

- ادعكي المكونات بيديك ثم نكهي بالملح، الفلفل الأسود، الكمون والبابريكا.

- خذي القليل من مزيج اللحم وشكليه على شكل أصابع، ثم شكي الأصابع في أسياخ.

- كرري العملية حتى الانتهاء من كمية اللحم.

- صفي الأسياخ وقطع الطماطم في صينية فرن مغطاة بورق المنيوم.

- أدخلي الصينية إلى الفرن لنحو 20 دقيقة. قلبي الأسياخ باستمرار.

- قدمي أسياخ الكباب مع الطماطم المشوية ساخنة على مائدتك.

أرز بالبشاميل

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الأرز بالبشاميل الشهي، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان من الأرز الأبيض المطهو.

كوبان من الحليب.

كوبان من الماء.

بصلة صغيرة مقطعة إلى قطع صغيرة.

جزر مقطع وبازلاء.

ملح، وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الطحين.

قشدة، أو كريمة.

طريقة التحضير

- في مقلاة على النار، ضعي ملعقة صغيرة من السمن، وضعي البصلة المقطعة عليها.

- حركي البصل في المقلاة حتى يذبل، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود، حسب رغبتك.

- قومي بسلق كل من الجزر والبازلاء في الماء حتى تنضج قليلا، ثم أزيليها من الماء.

- ضعي الخضار شبه الناضج على البصل، وقومي بتقليب المكونات، حتى تتمازج النكهات.

- في قدر آخر على نار عالية، ضعي ملعقة كبيرة من السمن، وانتظري حتى يصبح السمن ساخنا، ثم ضعي نصف كوب من الطحين، وحركي باستمرار.

- ضعي كوبين من الماء البارد، والحليب البارد إلى الطحين، وحركي باستمرار؛ حتى لا تظهر أي كتل، واستمري في التقليب حتى يصل المزيج إلى مرحلة الغليان، ثم أضيفي القشدة، أو الكريمة حتى تصبح صلصة البشاميل كثيفة، واستمري في التقليب قليلا، حتى تتمازج المكونات.

- ادهني البايركس بالسمن باستعمال الفرشاة؛ لتتجنبي التصاق الأرز به.

- ضعي الأرز الناضج في وعاء عميق، ثم ضعي عليه ثلاثة أرباع كمية البشاميل، وحركي المزيج حتى يتوزع البشاميل بشكل جيد.

- ضعي نصف الكمية من خليط الأرز والبشاميل في البايركس، ثم أتبعيها بطبقة الخضار المحضرة مسبقا.

- ضعي بقية الخليط من الأرز والبشاميل على الخضار، ثم أضيفي الكمية المتبقية من صوص البشاميل عليه.

- أدخلي البايركس إلى الفرن، حتى يكتسب طبقة من اللون الذهبي المحمر ويصبح جاهزا للتقديم.

قرينات باللوز

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى القرينات باللوز من المطبخ الليبي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لصفحة «فتافت ليبية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المكونات

نصف كوب زبد أو سمن بحرارة الغرفة

نصف كوب أو كوب لوز خزايني محمص

جلجلان محمص

نصف كوب زيت

نصف كوب سمن

نصف كوب عطر

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

3 ونصف كوب دقيق

للزينة

سكر ناعم