بيتي فور بالشوكولاتة للعيد

بعد أيام يحل علينا عيد الفطر المبارك لذلك نقدم اليكي طريقة سهلة لتحضير بيتي فور بالشوكولاتة في منزلك في خطوات بسيطة تعلميه معنا وفقا وصفة «شملولة».

المكونات

كوب زبد

1/2 كوب سكر بودرة نضرب

صفار بيض

ملعقة فانيليا

1/4 ملعقة ملح

2 كوب دقيق

كاكاو

مربى للتزيين