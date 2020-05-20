بيتي فور بالشوكولاتة للعيد

بعد أيام يحل علينا عيد الفطر المبارك لذلك نقدم اليكي طريقة سهلة لتحضير بيتي فور بالشوكولاتة في منزلك في خطوات بسيطة تعلميه معنا وفقا وصفة «شملولة».
المكونات
كوب زبد
1/2 كوب سكر بودرة نضرب
صفار بيض
ملعقة فانيليا
1/4 ملعقة ملح
2 كوب دقيق
كاكاو
مربى للتزيين
طريقة التحضير
- في بولة غويطة، ننخل السكر البودرة جيداً.
- في بولة أخرى، نخلط الدقيق مع النشا والملح.
- في وعاء المضرب الكهربائي، نضع الزبدة والسكر البودرة المنخول، ونضرب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضيف صفار البيض والفانيليا، ونخفق جيداً.
- نضيف خليط الدقيق إلى وعاء المضرب، ونخلط - باستخدام ملعقة عريضة، حتى تتجانس المكونات فقط.
في كيس حلواني مُثبت به قمع مُدبب أو في ماكينة البيتي فور، نضع العجينة، ثم نشكلها ونرصها في الصينية.
نُدخل البيتي فور الفرن لمدة 12 - 15 دقيقة حتى ينضج.
- نخرج البيتي فور من الفرن، ونتركه حتى يبرد تماماً.
نضع مقدار نصف ملعقة صغيرة من مربى المشمش.
على الجزء المُسطح من البيتي فور، ونلصق عليها القطعة الثانية من البيتي فور، ونضغط عليها قليلاً ليخرج قليل من المربى على الجوانب.
- نُزين البيتي فور بالمكسرات المجروشة أو الفارمسيال أو جوز الهند.
- يحفظ البيتي فور في علبة مُحكمة الغلق لحين التقديم.