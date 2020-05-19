كعك العيد في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 10:25 صباحا

نستقبل بعد أيام قليلة عيد الفطر المبارك لذلك نقدم إليك طريقة تحضير كعك العيد بالطحين وحشوة التمر لتعدّيه في منزلك دون عناء.

المكونات
200 غرام زبدة أو سمن بدرجة حرارة الغرفة
6 أكواب دقيق متعدد الاستعمالات
كوب حليب بودرة
كوب زيت نباتي
كوب سكر ناعم
بيضتان
ملعقة كبيرة فانيليا
ملعقة صغيرة من خميرة
نصف ملعقة صغيرة بكينج باودر
ملعقة صغيرة شومر
نصف ملعقة محلب مطحون

الحشوة
اعجني نصف كيلو تمر مطحون مع خمس ملاعق زبدة وأضيفي رشة قرفة أو هيل مطحون للنكهة

طريقة التحضير
- نخلط الزبدة والزيت ونخفقها مع بعض ثم نضع السكر والبيض مع الاستمرار في الخفق ثم نضع الفانيليا، ونخفق حتى تصبح مثل القشدة.
- نضع الحليب والشومر والخميرة وبكينج باودر والمحلب على خليط الزبدة ونستمر كذلك في الخفق.
- نضع الدقيق بالتدريج ونعجنه باليد حتى تصبح عجينة متماسكة ونتركها قدر 15 دقيقة لتختمر وبعدها نبدأ العمل، حيث تقطع عجينة المعمول حسب حجم القالب الذي تم اختياره لشكل المعمول الذي نريده.
- نحفر قطعة العجين بأصبع اليد اليمنى بحيث يجوف من داخل العجين بالتساوي وتحشى بخليط التمر ومن ثم ترد أطراف العجينة فوق الحشو بخفة. توضع في القالب، ويضغط عليها قليلاً وتضرب حافة القالب على حافة الرف أو الطاولة كي تسقط من القالب.
- يخبز المعمول مدة عشر دقائق حتى يصبح لونه ذهبيًا وبعد أن يبرد ينثر السكر الناعم فوقه للتزيين.

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