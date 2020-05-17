قائمة طعام يوم 24 رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الرابع والعشرين من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة ساخنة

تعرفي معنا طريقة تحضير السلطة الساخنة، بحسب كتاب «ماء وملح» لمحمد ونجاة المغيربي، عن دار نشر الفرجاني، لتحضريها في مطبخك بكل سهولة.

المكونات

طماطم

بصل

فلفل أخضر

زيت

ملح

فجل طازج

بصل أخضر

طريقة التحضير

تغسل الطماطم جيدًا مع الفجل والبصل.

تقطع الطماطم والفجل والبصل إلى مكعبات صغيرة.

نضيف لما سبق أوراق الفجل.

نضيف الليمون والزيت والملح.

توضع المكونات في طبق التقديم.

لحم بالموزاريلا

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير شرائح اللحم الشهية مع الموزاريلا وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 شرائح لحم بتلو.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زبد.

بصلة.

جزرة.

رشة ملح.

كوب جبن موزاريلا.

رشة زعتر مجفف.

رشة فلفل أسود مطحون.

نصف كوب مرق اللحم.

طريقة التحضير

- تتبل قطع اللحم بالملح والفلفل والزعتر، وفي طاسة على النار نضع الزيت ونقطع اللحم وتقلى على الجانبين .

- نضيف البصل والجزر ونقلب، ونضيف المرق ونهدئ النار ونتركها لمدة نصف ساعة حتى ينضج اللحم.

- ترص شرائح اللحم في طبق الفرن، ثم يرش الجبن فوق شرائح اللحم ونضعه في الفرن، حتى يسيح الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.

معكرونة بالكبدة

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير طبق المعكرونة مع الكبدة لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفوائده المتعددة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو معكرونة

نصف كيلو كبدة

2 حبة بصل

5 فصوص ثوم

2 حبة طماطم شرائح طولية

حبة فلفل رومي شرائح طولية

حبة فلفل حار

2 كوب عصير طماطم

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

4 عيدان كرفس

خل

زيت

ملح

فلفل أسود

كمون

بهارات

ماء مغلي

طريقة التحضير

- تسلق المعكرونة بالطريقة التقليدية وتصفى، وتوضع جانبًا.

- يوضع الماء المغلي في وعاء على النار ويضاف إليه قليل من الملح والخل.

- توضع شرائح الكبدة في الماء المغلي على النار حتى يتغير لونها.

- ترفع الكبدة من الماء وتوضع في مصفاة لتتخلص من الماء الزائد ثم تقطع شرائح طولية.

- يوضع البصل والثوم والكرفس في الكبة ويفرم خشنًا.

- يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيها البصل والثوم والكرفس ويقلب حتى يذبل.

- توضع الكبدة على خليط البصل ويقلب.

- يضاف عصير الطماطم على خليط الكبدة والبصل، وتقلب جيدًا.

- يضاف الفلفل الرومي إلى الخليط وتقلب مرة أخرى.

- تضاف الطماطم ومعجون الطماطم والفلفل الحار وتقلب جميع المكونات.

- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات، وتقلب.

- توضع المعكرونة المسلوقة على الخليط، وتقلب جيدًا حتى تتجانس وتصبح جاهزة للتقديم.

بسبوسة بالقشدة

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير حلوى البسبوسة الشهية مع القشدة لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «يمي».

المكونات

3 حبات بيض.

2 ملعقة صغيرة فانيلا.

3 أكواب سميد.

كوب حليب بودرة.

زيت نباتي

جوز الهند.

باكنغ باودر.

للقشدة

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ماء ورد أو فانيلا سائلة.

2 كوب حليب.

قومي بخلط مكونات القشدة جميعها على نار هادئة حتى يشتد قوامها.

للقطر

2 كوب ماء.

4 أكواب سكر.

عصرة ليمون.

قرفة.

طريقة التحضير

- اخلطي البيض والزيت مع الفانيلا وضعي السميد وجوز الهند واخلطي المكونات جيدًا.

- أضيفي الحليب مع الباكنغ باودر واخفقي جيدًا إلى أن يتماسك الخليط بعض الشيء.

- أحضري صينية وادهنيها بالزيت والدقيق ثم اسكبي نصف الكمية وضعيها في الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج.

- أخرجيها من الفرن وضعي عليها القشدة التي تم تحضيرها، ثم ضعي النصف الثاني من الخليط.

- ضعيها في الفرن وشغلي الشواية بحيث تكون الصينية في قاع الفرن على آخر طبقة واتركيها حتى تنضج، ثم أخرجي الصينية واسقيها بالقطر البارد وتصبح جاهزة للتقديم.