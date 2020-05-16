قائمة طعام يوم 23 رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

حساء السي فود

حساء السي فود من الأطباق المميزة، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، التي يحتاج إليها الجسم والتي تقيه من الكثير من الأمراض وتمنع هشاشة العظام وتحافظ على صحة الجلد.

تعرفي إلى طريقة تحضيرها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/4 كيلو جمبري

1/4 كيلو سبيط، مقطع

1/4 كيلو سمك فيليه، مقطع

1/4 كيلو كابوريا

ملعقة كبيرة زبدة

ثمرة بصل مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

ملح

فلفل أسود مطحون

كمون

بهارات

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة نضع الزبدة تسيح ويوضع البصل على الزبدة ويقلب حتى يصفر ثم نضع الثوم ويقلب المزيج.

- نضع الجمبري على البصل ويقلب لمدة 5 دقائق، ثم نضع السبيط والكابوريا والسمك ويقلب المزيج لمدة دقيقتين أو أكثر حتى ينضج.

- يضاف الماء إلى الإناء حتى يغطي السي فوود ثم يتبل بالملح والكمون والفلفل والبهارات، ويقلب المزيج برفق.

- يرفع الإناء من على النار ثم توضع الشوربة في بولات التقديم وتقدم ساخنة.

معكرونة بالتونة والجمبري

التونة والجمبري من الأطباق المحببة لكل أفراد الأسرة.

اليوم اخترنا لكِ طبق المكرونة بالتونة والجمبري لتعديه على مائدة إفطارك.

المكونات

1/2 كيلو مكرونة اسباجتي

1 علبة تونة

1/2 كيلو جمبري مقشر

3 فصوص ثوم مفروم

1/2 كوب زيت

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

كوب جبنة مبشورة

ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة جيدًا، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

- شوحي الثوم في الزيت حتى يحمر لونه وضعيه أيضًا في طبق جانبًا.

- شوحي التونة في قليل من الزيت، ثم أضيفي لها الثوم.

- شوحي الجمبري أيضًا في قليل من الزيت لمدة 10 دقائق حتى يتحول لونه إلى الذهبي، ثم أضيفي له التونة بالثوم.

- أضيفي المكرونة للخليط مع باقي الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وقلبي جيدًا.

- رشي الجبنة المبشورة على وش الأطباق وقدميها لأسرتك ساخنة.

بسيمة

في رمضان يُقبل الجميع على تناول الحلويات، واليوم نقدم لكِ طريقة إعداد البسيمة، وهي إحدى الحلويات الشرقية اللذيذة.

المكونات

نصف كوب دقيق

2 وربع كوب جوز هند ناعم

نصف كوب سميد

ربع كوب ماء

ملعقة ماء ورد صغيرة

نصف كوب سمن مذاب

ربع كوب حليب

نصف كوب سكر ناعم

جوز هند مبروش للتزيين

شربات للتقديم

طريقة التحضير

- ادهني قاع صينية الفرن ببعض السمن، في وعاء الخلاط اسكبي جوز الهند، الدقيق، السميد، السكر وقلبيها برفق بملعقة ثم أضيفي الماء، والحليب، وماء الورد والسمن المذاب، ثم شغلي الخلاط حتى تمتزج المكونات وتتجانس مع بعضها البعض.

- أفرغي العجين في صينية الفرن وافرديها جيدا بيديك مع الضغط على العجين، ويمكنك إضافة بعض المكسرات في العجينة إذا رغبت في ذلك، اتركي العجينة لمدة نصف ساعة قبل وضع الصينية في الفرن.

- ضعي الصينية على الرف الأوسط في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة، في درجة حرارة الفرن 180.

- بمجرد خروج الصينية من الفرن اسكبي عليها الشربات واتركيها بضع دقائق حتى تمتص الشربات، للتزيين يمكنك إضافة بعض من جوز الهند على أطراف البسيمة.