قائمة طعام يوم 20 رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم العشرين من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

حساء طماطم حار

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الطماطم بالفلفل الأحمر الحار لتعديها على مائدتك وتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي وذلك، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

3 شرائح توست أبيض

فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة خل تفاح

ملعقة كبيرة زيت زيتون

6 حبات طماطم مستوية ومهروسة

حبات فلفل أحمرمنزوعة البذر ومفرومة

فلفل أحمر حار مفروم (تشيلي)

ملح وفلفل حسب الرغبة

للتزيين

طماطم مقطعة مربعات صغيرة

خيارة صغيرة مقطعة مربعات صغيرة

بصل أخضر مقطعة مربعات صغيرة

طريقة التحضير

- فى الخلاط الكهربائي، يخلط التوست مع الثوم والخل حتى يتجانس ثم يضاف الزيت تدريجياً أثناء الخلط و يستمر الخلط لمدة دقيقتين.

- تضاف الطماطم والفلفل الأحمر والفلفل الحراق ويخلط حتى تتجانس المكونات.

- أثناء الخلط يضاف حوالي 500 مللي ماء ساقع وتتبل بالملح والفلفل.

- تزين بالطماطم والخيار والبصل وتصبح جاهزة للتقديم.

كفتة بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة اللحم الشهية مع الجبن لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مفروم

كوب جبن ريكوتا

1/2 ثمرة بصل مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفروم

1/4 كوب بقدونس مقطع

بيضة مخفوقة

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون

رشة شطة

1/3 كوب بقسماط مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

خطوات التحضير

- في مقلاة على نار متوسطة ضعي الزيت يسخن وضعي البصل في الزيت وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم ضعيه في بوله كبيرة الحجم.

- ضعي اللحم المفروم والجبن الريكوتا والبقدونس والبيض على البصل أضيفي الملح والفلفل الأسود والشطة على مزيج اللحم المفروم وقلبي حتى تمام الاختلاط.

- سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة وقومي بعمل كرات من اللحم المفروم ثم ضعيها في الزيت الساخن وقلبيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج من كلا الاتجاهين وتصبح جاهزة للتقديم.

معكرونة بشاميل

نقدم إليك طريقة تحضير المعكرونة البشاميل حارة بسعرات حرارية قليلة تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام معكرونة مسلوقة

كيلو لحم مفروم

فلفل حار مقطع

ثمرة بصل مبشورة

ملعقة كبيرة زيت

ملح

فلفل أسود مطحون

صوص بشاميل لايت

طريقة التحضير

- عصجي اللحم في إناء على نار متوسطة مع البصل والفلفل الحار ثم تبليه بالملح والفلفل وقلبي واتركيه حتى ينضج.

- ضعي نصف كمية المعكرونة في صينية فرن ثم ضعي عليها اللحم المفروم ثم باقي كمية المكرونة.

- ضعي البشاميل على الوجه ثم ضعي الصينية في الفرن حتى يحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.

بسكويت شوكولاتة

نقدم لك طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة السريع لتعديه في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر.

بيضتان كبيرتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

فنجانان من الزبد اللين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

للتزيين

مقدار من الشوكولاتة النوتيللا.