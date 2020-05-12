قائمة طعام اليوم 19 رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

حساء الفريك

الفريك من الحبوب الشهية الخفيفة والمغذية، ونقدم إليك اليوم طريقة تحضيرها كحساء في خطوات سهلة وسريعة، تعرفي إليها معنا واستمتعي بمذاقها الشهي على مائدتك، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

2 ملعقة كبيرة فريك.

2 ملعقة كبيرة زبد.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة كبيرة شوفان.

2 كوب مرق دجاج أو لحم.

مكعب مرق دجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة كمون.

رشة بابريكا حلوة.

ملعقة صغيرة صلصة.

طريقة التحضير

- ينقع الفريك في ماء لمدة ساعتين على الأقل.

- في وعاء عميق يذاب الزبد على نار متوسطة، ويضاف البصل مع التقليب لمدة دقيقتين.

- يصفى الفريك جيدًا، ويضاف للبصل مع التقليب لمدة دقيقة.

- يضاف الشوفان، والفلفل الأسود، والكاري، والكمون والبابريكا للبصل والفريك ويستمر في التقليب لمدة 5 دقائق.

- يضاف المرق، ومكعب المرق الجاهز، والصلصة للشوفان مع التقليب، ويضاف الملح حسب الرغبة.

- تترك الشوربة على نار هادئة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.

ممبار بالفريك

إليكِ طريقة تحضير جديدة ومختلفة للممبار عن طريقة حشوه بالفريك بدلاً من الأرز تعرفي إلى الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

2 كوب فريك منقوع

3 بصلات مقطعة مكعبات صغيرة

1/4 كوب زيت

3 طماطم معصورة

بقدونس

شبت

كزبرة

ملح

فلفل أسود

كمون

جنزبيل

شطة

نعناع

طريقة التحضير

يتم غسل الممبار جيدًا ثم يغسل الفريك وينقع ويصفى.

نضع الزيت ونشوح البصل حتى يصبح لونه ذهبيا ثم نضيف عصير الطماطم نتبل بملح وفلفل أسود وكمون وشطة وجنزبيل ونعناع.

- يضاف بقدونس وشبت وكزبرة ونخفقها جيدًا نحشي الممبار بالفريك ثم نسلقه ونجففه ونحمره، ويصبح جاهزًا للتقديم.

كباب حلة حار

تعرفي معنا إلى طريقة رائعة لتقديم اللحم وهي كباب حلة بالفلفل الحار من المطبخ المصرى، حسب «شملولة».

المقادير

1 كيلو لحم، مكعبات

5 ثمرات بصل مقطعة

2 فص ثوم مهروس

1 قرن فلفل أخضر حار مفروم

1/2 كوب كبير شوربة لحم

ملح

فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير

في إناء على نار متوسطة يسخن الزيت.

نضع اللحم في الزيت ويقلب حتى يتغير لونه ثم تضاف حلقات البصل والثوم والفلفل الحار.

تتبل مكعبات اللحم بالملح والفلفل ويقلب ثم نضع الشوربة ونقلب مرة أخرى.

يترك كباب الحلة على نار متوسطة حتى ينضج ثم تضاف الشوربة عندما تجف من الإناء حتى لا يحترق اللحم.

كاسات البسكويت بالكاسترد

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير حلوى البسكويت مع الكاسترد وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

200 غرام بسكويت سادة.

ملعقتان كبيرتان جوز هند مبشور.

ملعقتان كبيرتان لوز مجروش.

ملعقتان كبيرتان عين جمل مجروش.

1/2 كوب كريمة حلويات.

4 أكواب حليب.

4 ملاعق كبيرة سكر.

4 ملاعق كبيرة بودرة الكاسترد.

ملعقتان كبيرتان بودرة كاكاو.

رقائق شيكولاتة.

طريقة التحضير

- أحضري المطحنة الكهربائية ثم ضعي بها البسكويت وجوز الهند واللوز وعين الجمل واطحني المزيج ثم أضيفي الكريمة وقلبي بملعقة.

- في مقلاة كبيرة الحجم ضعي الكاسترد والسكر وقلبي جيدًا حتى يذوب ثم ضعيها على النار مع التقليب من حين لآخر.

- ضعي بودرة الكاكاو على مزيج الكاسترد وقلبي حتى تمام الاختلاط.

- أحضري كاسات التقديم ثم وزعي نصف كمية البسكويت على الكاسات بالتساوي ثم وزعي نصف كمية مزيج الكاسترد.

- ضعي باقي كمية البسكويت على الكاسات بالتساوي ثم باقي كمية الكاسترد.

- ضعي الكاسات في الثلاجة حتى تتماسك ثم زينيها بجوز الهند المبشور ورقائق الشيكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.