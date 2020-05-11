قائمة طعام 18 رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 03:11 مساء

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

حمص بالصلصة
تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الحمص بالصلصة الحارة وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
2 كوب حمص مسلوق.
كوب عصير طماطم.
2 كوب شوربة «مرقة».
ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
ملح.
كمون.
فلفل أسود.
شطة.
زيت.

طريقة التحضير
- يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن ويوضع الثوم في الزيت، ويقلب حتى يصفر.
- يضاف إليه عصير الطماطم، ويقلب لمدة 5 دقائق ويضاف اللحم، وتقلب جميع المكونات جيدًا.
- تضاف الشوربة، ويتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون والشطة وتترك على النار لمدة 10 دقائق وحتى تسخن جيدًاوتصبح جاهزة للتقديم.

باستا الدجاج
تعرفي معنا على طريقة تحضير باستا الدجاج مع الجبن الشهي لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الطيب، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
4 قطع صدور دجاج.
كوب دقيق.
2 ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة صغيرة بابريكا.
2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
2 ملعقة صغيرة أوريغانو.
2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
ملعقة كبيرة زبد.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
2 ملعقة كبيرة دقيق.
كوب كريمة طهي.
250 غرام معكرونة.
جبن بارميزان.
بقدونس مفروم ناعمًا.

طريقة التحضير
- ضعي الدقيق، والملح، والبابريكا، والفلفل الأسود، والثوم والأوريغانو في وعاء وقلبيها.
- قلبي الدجاج في خليط الدقيق، ثم ضعيه جانبًا وضعي زيت الزيتون والزبد على النار، ثم قلبي الدجاج حتى يصبح ذهبيًّا.
- ضعي الزبد في نفس المقلاة لتجهّزي الصلصة، وأضيفي لها الدقيق، والملح، والبابريكا، والفلفل الأسود، والثوم والأوريغانو، وبعد أن تمتزج المكونات أضيفي الكريمة وقلبي بسرعة.
- أضيفي المعكرونة المسلوقة والجبن والدجاج إلى الصلصة، قلبي المكونات قليلًا، ثم قدميها، وزينيها بالبقدونس المفروم.

مهلبية بالتمر
نقدم إليك طريقة تحضير مهلبية شهية بالشعرية والتمر تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام شعرية.
لتر حليب.
سمنة.
2 ملعقة نشا ذرة.

طريقة التحضير
- يتم تحمير الشعرية في السمنة، ثم إضافة ¾ لتر حليب ثم مكعبات التمر الصغيرة وتترك على نار هادئة حتى تنضج الشعرية والتمر.
- إضافة 2 ملعقة نشا ذرة إلى ¼ لتر حليب بارد ثم يضاف إلى الحليب الساخن ويقلب حتى يثقل القوام ويترك ليبرد ويقدم باردًا ويزين بمكعبات تمر.

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