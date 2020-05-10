قائمة طعام 17 رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السابع عشر من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

طاجين خضراوات بالفرن

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير طاجين الخضراوات المشكَّلة بالفرن وأعديه في مطبخكِ واستمتعي بفوائده المتعددة لبناء الجسم وتقويته، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 ثمرات كوسا.

2 باذنجان.

2 بطاطا.

2 جزر.

بصل.

ثمرة فلفل أحمر.

ثمرة فلفل أخضر.

ملح.

ثوم بودرة.

زيت زيتون.

بابريكا.

أوريغانو.

طريقة التحضير

- قطعي الكوسا والباذنجان والبطاطا والبصل والجزر والفلفل الأخضر والأحمر.

- وزعي الخضار في صينية فرن مغلفة بورق قصدير.

- اسكبي زيت الزيتون ثم نكهي بالملح والثوم بودرة والبابريكا والأوريغانو.

بيكاتا بالمشروم

البيكاتا بالمشروم من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكثير نقدم إليك اليوم طريقة جديدة وسريعة لتحضيرها تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 شرائح لحم بتلو رقيقة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

2 كوب دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 كوب مشروم مقطع شرائح

حبة بصل مقطعة شرائح

5 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

4 أكواب مرق لحم

2/1 كوب كريمة لباني

طريقة التحضير

- نحضر شرائح اللحم ونتبلها برش الملح والفلفل الأسود.

نقلب شرائح اللحم في الدقيق الأبيض حتى تتغطى من جميع الجوانب.

- نحضر مقلاة، ونضع فيها زيت الزيتون، ونترك المقلاة على النار حتى يسخن الزيت.

- نضع شرائح اللحم في الزيت، ونقلبها لمدة 3 دقائق لكل جانب حتى تنضج، ثم نرفعها من الزيت على مناديل مطبخ.

- نضع شرائح المشروم في نفس المقلاة، ونقلبه في الزيت لمدة 5 دقائق حتى يتشوح، ثم نرفعه من الزيت.

- نضع شرائح البصل في نفس المقلاة، ونقلبه في الزيت لمدة دقيقتين حتى يتشوح ويصبح لونه ذهبيًا.

- نضيف لشرائح البصل 5 ملاعق دقيق ومرق اللحم والكريمة اللباني، ونقلب حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

- نضيف شرائح المشروم مرة أخرى للمقلاة مع خيط البصل والكريمة اللباني، ونقلب حتى يختلط المشروم مع باقي المكونات.

نضيف شرائح اللحم مرة أخرى للمقلاة، ونترك البيكاتا بالمشروم على النار لدقائق حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

أرز بالشعرية

الأرز من الأطباق الأساسية في المجتمع الشرقي نقدم لك اليوم طريقة تحضيره مع الشعرية لتعديه في مطبخك بسهولة وفقــًا لموقع «أكلتي».

المكونات

كوبان من الأرز.

نصف كوب شعرية.

ربع كوب زيت أو سمن.

3 أكواب ونصف ماء.

معلقة كبيرة ملح.

طريقة التحضير

- اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات ثم صفيه وضعي الزيت أو السمن في الإناء (الحلة) على نار متوسطة حتى يسخن.

- ثم ضعي الشعرية وقلبيها جيدًا حتي يصبح لونها ذهبيًّا.

- ضعي الأرز على الشعرية ثم معلقة الملح وقلبيها جيدًا واتركيها لمدة 2-3 دقائق على نار متوسطة.

- ضعي 3 أكواب الماء على الأرز، وتأكدي أن الماء يغطي الأرز بشكل كامل لأن الأرز يحتاج الكثير من الماء.

- غطي الإناء بإحكام لضمان عدم خروج البخار منه واتركيه على نار مرتفعة لمدة 5 دقائق وحتى يشرب الأرز الماء.

- ضعيه على نار هادئة جدًا أو على أصغر شُعلة وتذوقي الأرز بعد 30 دقيقة من التسوية لكي تُحددي إذا كان اقترب على السوى أو يحتاج ماء مرة أخرى.

- أزيلي غطاء الإناء لمدة 1 - 2 دقيقة لتهويته (لتتفادي تعجنه) حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

سوفليه أوريو

سوفليه الأوريو حلوى سريعة بطعم الأوريو ويمكن تقديمه مع قهوتك المفضلة، تعرَّفي على طريقة تحضيره معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

25 قطعة بسكويت أوريو.

كوب وربع حليب.

عبوة كريم شانتيه (200 غرام).

علبة قشدة.