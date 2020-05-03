قائمة طعام عاشر أيام رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في عاشر أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

حساء بالقديد

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير الحساء بالقديد وقدميه على مائدتكِ في رمضان، وذلك وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على موقع «فيسبوك».

المكونات

لحم مقدد.

كسبرة خضراء.

ثوم مفروم.

ثمرة طماطم مقطعة قطعًا صغيرة.

فلفل

بهارات مشكِّلة.

ملح.

قليل من الزيت.

قليل من حبيبات الحلبة.

قليل من الحمص.

ملعقة معجون الطماطم.

ملعقة إكليل الجبل.

زعتر بري.

طريقة التحضير

- نخلط جميع المقادير مع بعض ونضعها على النار حتى تنضج، تتسبك، ثم نضيف كوبي ماء ونتركها على حرارة هادئة لمدة نصف ساعة ثم نضيف إليها كوبي ماء، ونجهز ملعقتي دقيق في نصف كوب ماء ونخلطها جيدًا، ثم نضيف خليط الدقيق إلى مرقة الحساء ونتركها على النار عشر دقائق، ثم نضيف للحساء حبقًا ناشفًا «ريحان» ونعناعًا ناشفًا ونحرك الحساء ثم نسكبه ونُقدِّمه ساخنًا.

كسكسي بالبصلة

الكسكسي من الأكلات الشهيرة في بلاد المغرب العربي، لذلك اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير الكسكسي بالبصلة، لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على موقع «فيسبوك».

المكونات

كيلو بصل مقطع شرائح.

150 غرام حمص منقوع لمدة ليلة.

كوبان من المياه.

نصف كوب زيت.

كيلو لحم

بهارات «حسب الرغبة».

ملح وفلفل.

ملعقتان ونصف معجون طماطم.

قرفة.

نصف كيلو كسكسي جاهز.

طريقة التحضير

- نضع المقادير السابقة في «الكسكاس»، وهو عبارة عن حلة بها ثقوب موضوعة فوق حلة أخرى بها ماء، «أي على البخار» بحيث نضع الحمص ثم البصل ويترك على البخار حتى ينضح البصل ثم يوضع في حلة أخرى.

ويترك جانبًا لتحضير المرق.

- نضع الزيت والبصل واللحم ومعجون الطماطم وملعقة صغيرة شطة وكوبين من المياه الفاترة، ينضج اللحم يطهى في حلة البخار التي استعملت للبصل.

- نخلط الكسكسي الجاهز مع كوب مياه و3 ملاعق زيت حتى لا يلتصق ثم يوضع في الكسكاس، بعد أن ينضج نضعه في صحن عميق يخلط مع ملعقتين سمن ويترك جانبًا.

- نأخذ كمية من المرق ونضيفه على البصل السابق مع ملعقة صغيرة قرفة وقليل من الفلفل الأسود ويسخن على النار حتى يختلط البصل مع المرقة.

- نأخذ جزءًا من المرقة أيضًا ونضعه على الكسكي ويخلط جيدًا حتى يصبح لونه أحمر ثم يوزع البصل على السطح وقطع اللحم، ويمكنك تزيينه بالحمص ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

كب كيك كوكيز بالنوتيلا

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كب كيك الكوكيز الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

5 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقتان صغيرتان من البايكينغ باودر

بيضتان

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا

ربع قالب زبد مذوب على حرارة الغرفة

كوبان ونصف من الطحين

المكونات للتزيين

ربع كوب من النوتيلا

ربع كوب من رقائق الشوكولا البيضاء

طريقة التحضير

- في البداية، امزجي الزبد مع السكر والبيض في وعاء متوسط الحجم واخلطي جيدًا بواسطة الخلاط الكهربائي.

- بعدها، أضيفي المكوّنات الأخرى بشكل تدريجي، إلى أن تصلي إلى الطحين، حيث تضيفينه رويدًا رويدًا مع الاستمرار في التحريك بواسطة اليد لا الخلاط الكهربائي.

- ثم في صينية مخصصة للكب كيك، صبي المزيج بطريقة متساوية في أكواب الكب كيك التي سبق أن وضعت فيها أوراق الزبدة.

- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية، واتركيها حتى تشتد وتصبح أشبه بالبسكويت ثم اخرجيها وزيّنيها بالقليل من النوتيلا، ورشي بعض رقائق الشوكولاته البيضاء على وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.