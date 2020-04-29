قائمة طعام سابع أيام رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السابع من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

سلطة البنجر الشهية

البنجر من الخضراوات الشهية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد و الفيتامينات اللازمة لبناء الجسم وتقويته.

لذلك نقدِّم لكِ طريقة تحضير سلطة البنجر الشهية لتعديها في مطبخكِ بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات بنجر (شمندر) مسلوق، مقشر ومقطع.

2 حبة متوسطة بصل حلو مقطع إلى شرائح رفيعة.

8 حبات فطر مقطعة إلى شرائح.

جبن مقطع إلى قطع صغيرة.

10 حبات جوز مقطعة.

1/4 كوب عصير ليمون.

1/4 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة خردل.

ملعقة عسل.

رشة فلفل.

رشة ملح.

طريقة التحضير

- في طبق التقديم، ضعي كل مكونات السلطة وفي إناء ضعي كل مكونات الصلصة وقومي بخضها جيدًا، واسكبي الصلصة فوق سلطة البنجر وتصبح جاهزة للتقديم.

بازلاء باللحم المفروم

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير البازلاء باللحم المفروم مع الروزماري والجزر وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

250 غرامًا لحم مفروم.

بصلة مقطعة.

كراث مقطع شرائح.

ثمرة جزر مقطعة.

فصا ثوم مفرومان.

أربع علب شوربة دجاج.

كوب ونصف بسلة.

ورقتا لوري.

ملعقة صغيرة روزماري مقطع.

طريقة التحضير

- في إناء كبير وعلى نار عالية، ضعي اللحم المفروم ويشوح جيدًا.

- ضعي البصل على اللحم وقلبي، ثم أضيفي الكراث والجزر والثوم وقلبي حتى ينضج مزيج الخضراوات.

- ضعي الشوربة تدريجيًّا في الإناء ثم البسلة وورق اللوري والروزماري واتركي المزيج يغلي.

- اخفضي درجة الحرارة ثم غطي الإناء واتركيه حتى تنضج البسلة مع التقليب من حين لآخر، وتصبح جاهزة للتقديم.

أرز بالبشاميل

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الأرز بالبشاميل الشهي، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان من الأرز الأبيض المطهو.

كوبان من الحليب.

كوبان من الماء.

بصلة صغيرة مقطعة إلى قطع صغيرة.

جزرمقطع وبازلاء.

ملح، وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الطحين.

قشدة، أو كريمة.

طريقة التحضير

- في مقلاة على النار، ضعي ملعقة صغيرة من السمن، وضعي البصلة المقطعة عليها.

- حركي البصل في المقلاة حتى يذبل، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود، حسب رغبتك.

- قومي بسلق كل من الجزر والبازلاء في الماء حتى تنضج قليلا، ثم أزيليها من الماء.

- ضعي الخضار شبه الناضج على البصل، وقومي بتقليب المكونات، حتى تتمازج النكهات.

- في قدر آخر على نار عالية، ضعي ملعقة كبيرة من السمن، وانتظري حتى يصبح السمن ساخنا، ثم ضعي نصف كوب من الطحين، وحركي باستمرار.

- ضعي كوبين من الماء البارد، والحليب البارد إلى الطحين، وحركي باستمرار؛ حتى لا تظهر أي كتل، واستمري في التقليب حتى يصل المزيج إلى مرحلة الغليان، ثم أضيفي القشدة، أو الكريمة حتى تصبح صلصة البشاميل كثيفة، واستمري في التقليب قليلا، حتى تتمازج المكونات.

- ادهني البايركس بالسمن باستعمال الفرشاة؛ لتتجنبي التصاق الأرز به.

- ضعي الأرز الناضج في وعاء عميق، ثم ضعي عليه ثلاثة أرباع كمية البشاميل، وحركي المزيج حتى يتوزع البشاميل بشكل جيد.

- ضعي نصف الكمية من خليط الأرز والبشاميل في البايركس، ثم أتبعيها بطبقة الخضار المحضرة مسبقا.

- ضعي بقية الخليط من الأرز والبشاميل على الخضار، ثم أضيفي الكمية المتبقية من صوص البشاميل عليه.

- أدخلي البايركس إلى الفرن، حتى يكتسب طبقة من اللون الذهبي المحمر ويصبح جاهزا للتقديم.

تراميسو بالتمر

تعرفي معنا على طريقة جديدة لتحضير حلوى التراميسو، عن طريق استخدام التمر.

تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

بسكويت بحسب الحاجة.

2 ملعقة نسكافيه.

كوب ماء ساخن.

للحشوة:

2 كوب كريمة مخفوقة.

2 كوب جبن حلوى.

نصف كوب سكر.

كوب تمر

كاكاو للتزيين بحسب الرغبة.

شوكولاتة مبشورة للتزيين بحسب الرغبة.

طريقة التحضير

- في الخلاط الكهربائي، ضعي جبن الحلوى والسكر والتمر واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

- أضيفي الكريمة المخفوقة تدريجيًّا مع الخفق حتى تتجانس المكونات.

- في وعاء صغير، ذوبي القهوة بالماء الساخن غمسي البسكويت بالقهوة المذوبة.

- صفي البسكويت في صينية زجاجية ثم ضعي القليل من الكريمة ثم طبقة جديدة من البسكويت المغمس.

- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية وأدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ5 ساعات ثم رشي الكاكاو على الوجه وابشري القليل من الشوكولاته وتصبح جاهزة للتقديم.