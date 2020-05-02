قائمة طعام تاسع أيام رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم التاسع من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

سلطة الحمص

نُقدِّم لكِ طريقة تحضير الحمص باللحم المفروم على الطريقة السورية لتعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

علبة من الحمص بالطحينة.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كيلوغرام من اللحم المفروم.

بصلة واحدة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

طريقة التحضير

- في البداية، اقلي اللحم مع البصل على نار خفيفة مع القليل من الزيت ثم أضيفي إليها الملح والفلفل الأسود واستمري في التقليب إلى أن تنضج تمامًا.

- أفرغي علبة الحمص في وعاء متوسط الحجم، وأضيفي إليه قليلًا من عصير الليمون وقلبي جيدًا.

- ثم ضعي الحمص في طبق التقديم، واصنعي حفرة صغيرة في وسطه، ضعي فيها اللحم المفروم ويصبح جاهزًا للتقديم.

فتة دجاج سوري

نقدم إليكِ طريقة تحضير فتة الدجاج الشهية من المطبخ السوري لتعديها في مطبخكِ بسهولة وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

نصف كيلو شاورما الدجاج.

كوبان أرز بسمتي مطهو.

خبز شامي مقطع ومحمص.

معدنوس مفروم للتزيين.

صوص الزبادي:

علبتان حليب زبادي.

4 فصوص ثوم مهروس.

عصير ليمونة.

صنوبر.

ملح.

طريقة التحضير

- نحضر صوص الزبادي.. في بولة متوسطة، نضع الزبادي والثوم وعصير الليمون والملح، ونقلبها جيدًا.

- في طبق واسع، نضع الخبز الشامي المحمص، ونوزع فوقه الأرز البسمتي.

- نضع قطع شاورما الدجاج فوق الأرز، ثم نوزع فوقها صوص الزبادي.

- نزين فتة الدجاج بالمعدنوس المفروم و الصنوبر، ونقدمها ساخنة مع الثومية.

كيكة التمر

تعد كيكة التمر من الحلويات المغذية والمفيدة للغاية، وهنا نقدِّم لكِ طريقة تحضيرها بشكل سريع وسهل مع صوص التوفي، وفق «شملولة».

المكونات

8 ملعقة كبيرة زبدة (مقادير كيك التمر).

1كوب سكر بني.

بيضة.

1/4 كيلو تمر مخلي.

كوب ونصف دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر.

1 ملعقة صغيرة القرفة.

رشة ملح

1/2 كوب ماء.

15 ملعقة كبيرة زبدة (مقادير صوص التوفي).

1 كوب سكر بني.

1 كوب كريمة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

تحضير كيك التمر

نحضر وعاءً كبيرًا ونضع فيه الزبدة والسكر، ونخلط بالمضرب الكهربائي حتى يختلط السكر بالزبد.

نضع البيضة لخليط الزبد ونستمر في الخلط حتى تختفي البيضة.

نضيف التمر لخليط الزبد ونقلب بملعقة عادية.

في طبق جديد نضع الدقيق والبيكنغ باودر والقرفة والملح ونقلب كل المكونات الجافة معًا.

نضيف المكونات الجافة لخليط الزبدة والتمر ثم نضيف الماء ونقلب الخليط بملعقة كبيرة حتى تتكون عجينة كيكة التمر.

نحضر صينية ونبطنها بالقليل من الدقيق والزبدة، ثم نفرد فيها خليط كيكة التمر.

ندخل الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

صوص التوفي

في وعاء على النار نضع الزبدة والسكر البني والكريمة والملح مع التقليب بمضرب سلك يدوي ونقلب حتى تذوب الزبدة و يختفي السكر.

نترك الخليط على النار مع التقليب حتى نحصل على خليط صوص التوفي.