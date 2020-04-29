استبدلي المقرمشات بالمكسرات لهذه الأسباب

تمتلئ الأسواق بالسّلع الرمضانيّة المتنوّعة وأهمّها المكسّرات، التي لها فوائد صحيّة عديدة، لكنّ ذلك لا يعني الإفراط في تناولِها دون مراعاة كميّات الدّهون والسّعرات الحرارية فيها.

من أفضل الحيل التي يمكنكِ استخدامها في رمضان لدمج المكسّرات في نظامكِ الغذائي دون زيادة وزنكِ هو أن تجعلي المكسرات بديلاً عن المقرمشات والأنواع الأخرى مثل الشيبس والبسكويت.

فوائد أشهَر أنواع المكسّرات

- من أهمّ مكوّنات اللّوز الغذائية: الكالسيوم، والحديد، والألياف، والماغنسيوم والفسفور. فهو يساعد في خفض الوزن والتخلّص من الدّهون وبالتالي يساعد على خَفض ضغط الدمّ.

- يحتوي البندق على الماغنسيوم، والنحاس والفوسفور فهو يحارب الشيخوخة المبكرة ويساعد في تصنيع خلايا دم سليمة.

- يحتوي الكاجو على الماغنيسيوم، والفسفور، والنحاس، والحديد والبروتين. فهو يساعد على بناء البروتينات في الجسم، وبناء العظم والأسنان الصحية ويساعد في الحفاظ على صحة الجلد والشعر.

- يحتوي الفول السوداني على البروتين، والماغنسيوم والفوسفور. من فوائده الغذائية أنّه يساعد في الحفاظ على صحّة الجلد والشّعر كما يساعد في الوقاية من تقلّصات العضلات.