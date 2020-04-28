قائمة طعام سادس أيام رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في سادس أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

لسان عصفور بالجزر

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حساء لسان العصفور مع الجزر لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات بسيطة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

250 غرامًا من لسان العصفور.

ثمرة جزر مفرومة.

شوربة دجاج.

ورق لوري.

حبهان.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- حمري لسان العصفور في زيت ساخن على نار متوسطة.

- وضعي الجزر والحبهان وورق اللوري والملح والفلفل على لسان العصفور، وقلبي ثم ضعي الشوربة تدريجيًّا وقلبي ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

بيكاتا بالمشروم

البيكاتا بالمشروم من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكثير، نقدم إليك اليوم طريقة جديدة وسريعة لتحضيرها تعرفي إليها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 شرائح لحم بتلو رقيقة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

2 كوب دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 كوب مشروم مقطع شرائح

حبة بصل مقطعة شرائح

5 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

4 أكواب مرق لحم

2/1 كوب كريمة لباني

طريقة التحضير

- نحضر شرائح اللحم ونتبلها برش الملح والفلفل الأسود.

نقلب شرائح اللحم في الدقيق الأبيض حتى تتغطى من جميع الجوانب.

- نحضر مقلاة، ونضع فيها زيت الزيتون، ونترك المقلاة على النار حتى يسخن الزيت.

- نضع شرائح اللحم في الزيت، ونقلبها لمدة 3 دقائق لكل جانب حتى تنضج، ثم نرفعها من الزيت على مناديل مطبخ.

- نضع شرائح المشروم في نفس المقلاة، ونقلبه في الزيت لمدة 5 دقائق حتى يتشوح، ثم نرفعه من الزيت.

- نضع شرائح البصل في نفس المقلاة، ونقلبه في الزيت لمدة دقيقتين حتى يتشوح ويصبح لونه ذهبيا.

- نضيف لشرائح البصل 5 ملاعق دقيق ومرق اللحم والكريمة اللباني، ونقلب حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

- نضيف شرائح المشروم مرة أخرى للمقلاة مع خيط البصل والكريمة اللباني، ونقلب حتى يختلط المشروم مع باقي المكونات.

نضيف شرائح اللحم مرة أخرى للمقلاة، ونترك البيكاتا بالمشروم على النار لدقائق حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

أرز بالشعرية

الأرز من الأطباق الأساسية في المجتمع الشرقي نقدم إليك اليوم طريقة تحضيره مع الشعرية لتعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «أكلتي».

المكونات

كوبان من الأرز

نصف كوب شعرية

ربع كوب زيت أو سمن

3 أكواب ونصف ماء

ملعقة كبيرة ملح

طريقة التحضير

- اغسلي الأرز جيدًا عدة مرات ثم صفيه وضعي الزيت أو السمن في الإناء «الحلة» على نار متوسطة حتى يسخن.

- ثم ضعي الشعرية وقلبيها جيدًا حتى يصبح لونها ذهبيا.

- ضعي الأرز على الشعرية ثم ملعقة الملح وقلبيهما جيدًا واتركيهما لمدة 2-3 دقائق على نار متوسطة.

- ضعي 3 أكواب من الماء على الأرز، وتأكدي أن الماء يغطي الأرز بشكل كامل لأن الأرز يحتاج الكثير من الماء.

- غطي الإناء بإحكام لضمان عدم خروج البخار منه واتركيه على نار مرتفعة لمدة 5 دقائق وحتى يشرب الأرز الماء.

- ضعيه على نار هادئة جدا أو على أصغر شُعلة وتذوقي الأرز بعد 30 دقيقة من التسوية، لكي تُحددي إذا كان اقترب على النضج أو يحتاج ماء مرة أخرى.

- أزيلي غطاء الإناء لمدة 1 – 2 دقيقة لتهويته «اتتفادي تعجنه» حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

قطايف بالقشدة

تعرفي معنا بالفيديو إلى طريقة تحضير حلوى القطايف مع القشدة والفستق لتعديها على مائدتك في رمضان، وذلك وفقا لقناة موقع «أحكي» على «يوتيوب».

المكونات

1/4 كيلو قطايف

1/2 كوب قشدة

فستق مطحون للوجه

ربع كوب شربات (قطر)

طريقة التحضير

- تحضر القطايف ثم تغلق من أسفل ويتم حشوها بالقشدة.

- يرش الفستق على الوجه ويوزع الشربات على الوجه.