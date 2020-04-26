قائمة طعام رابع أيام رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الرابع من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا

سلطة ساخنة

تعرفي معنا طريقة تحضير السلطة الساخنة، بحسب كتاب «ماء وملح» لمحمد ونجاة المغيربي، عن دار نشر الفرجاني، لتحضريها في مطبخك بكل سهولة.

المكونات

طماطم

بصل

فلفل أخضر

زيت

ملح

فجل طازج

بصل أخضر

طريقة التحضير

تغسل الطماطم جيدًا مع الفجل والبصل.

تقطع الطماطم والفجل والبصل إلى مكعبات صغيرة.

نضيف لما سبق أوراق الفجل.

نضيف الليمون والزيت والملح.

توضع المكونات في طبق التقديم.

خبزة محشية على الطريقة الليبية

تعلمي معنا طريقة تحضير الخبزة المحشية على الطريقة الليبية، وحضريها لعائلتك على مائدة رمضان فهي من الوجبات المغذية لاحتوائها على البروتينات والنشويات والخضراوات في آن واحد.

المكونات

2 حبة بيض

2 ونصف كوب دقيق

ملح

2 ملعقة زيت

2 ملعقة حليب

ملعقة خميرة بيرة

رشة سكر

ماء دافئ للعجن.

الحشو

تونة دون زيت و«هريسة» وزيتون وبيض مسلوق شرائح وخس مقطع ناعم، ويمكن إضافة قطع مخلل.

طريقة التحضير

- تُعجن المقادير جيدًا وتُحضر العجينة ونتركها تختمر تمامًا ثم نعجنها مرة أخرى ونتركها تختمر مرة ثانية وبعدها نشكلها كرات صغيرة.

- نقوم بالضغط عليها من الأطراف حتى تأخذ شكلاً بيضاويًا قليلاً مع دهن اليدين بالزيت

- تغطَّى العجينة لتختمر 20 دقيقة، ومن ثَمَّ يتم قليها في زيت غزير وتقلب على الجهتين، وبعد الانتهاء من قليها، نقوم بفتحها بالسكين وحشوها بالهريسة أو ما تفضليه من مقبلات وتصبح جاهزة للتقديم.

أرز بالدجاج على البخار

نقدم إليكِ طريقة تحضير أرز على البخار بالدجاج لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والصحي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «صحتك».

المكونات

4 كوب أرز بسمتي

2 ورقة غار

1/2 كوب زبيب

3 حبات كبيرة جزر

عود كبير

2 حبة كبيرة بصل

ملعقة كبيرة فلفل أسود خشن

ملعقة كبيرة كمون صحيح

ملعقة كبيرة بهار مشكل

ملعقة كبيرة ملح

حبة كبيرة دجاج مقطعة منزوعة الجلد

فلفل أحمر أو أخضر

4/3 كوب زيت ذرة

طريقة التحضير

- اغسلي الأرز جيداً ثم اغمريه بالماء واتركيه جانباً لحوالي 15 دقيقة.

- في قدر واسع ضعي حوالي 8 أكواب من الماء، ضعيه على نار قوية ليغلي بقوة، أضيفي ورق غار وملحًا، أضيفي الأرز، قلبيه بهدوء، اسلقي الأرز لحوالي 5 دقائق لينضج ولكن لا يكتمل نضجه تمامًا. صفي الأرز، احتفظي به دافئًا.

- في قدر مناسب ، سخني حوالي نصف كوب زيت ثم اقلي الزبيب ليصبح منتفخًا ثم أخرجيه، دعيه جانبًا ثم أضيفي الجزر وأقليه مثل الزبيب ليصبح ذهبيًا فاتحًا ثم أخرجيه. دعيه جانبًا.

- أضيفي البصل وقلبي ليصبح ذهبي اللون، دعيه جانبًا.

وأضيفي بقية الزيت، أضيفي الدجاج وقلبيه ليصبح ذهبي اللون، أضيفي الملح الكمون الفلفل والبهار.

- أضيفي حوالي 2 كوب من الماء الساخن، دعيه يغلي، أضيفي قرون الفلفل واتركيه حوالي 15 دقيقة، لا ينضج بالكامل ويكون مرقا خفيفا.

- ضعي الأرز فوق الدجاج، مع الضغط عليه قليلاً ليتداخل قليلاً مع الدجاج.

- اعملي تجويفا خفيفا في سطح الأرز، ضعي الجزر والزبيب على سطح الأرز مع نثر بعض الأرز على الجزر والزبيب لتغطيته قليلاً ليكتسب نكهة طيبة.

- غطي القدر جيدًا واتركيه على نار هادئة لحوالي 20 دقيقة.

-أبعدي الطبقة العلوية للتزيين ثم اسكبيه في الطبق ووزعي خليط البصل للتزيين ويصبح جاهزًا للتقديم.

بسبوسة بالقشدة

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير حلوى البسبوسة الشهية مع القشدة لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «يمي».

المكونات

3 حبات بيض.

2 ملعقة صغيرة فانيلا.

3 أكواب سميد.

كوب حليب بودرة.

زيت نباتي

جوز الهند.

باكنغ باودر.

للقشدة

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ماء ورد أو فانيلا سائلة.

2 كوب حليب.

قومي بخلط مكونات القشدة جميعها على نار هادئة حتى يشتد قوامها.

للقطر

2 كوب ماء.

4 أكواب سكر.

عصرة ليمون.

قرفة.