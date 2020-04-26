مشروبات رمضانية تحميك من العطش

استعدادًا لشهر رمضان نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير بعض المشروبات الرمضانية المنعشة لتحاربي بها حرارة الطقس بعد نهار صيام طويل مثل قمر الدين والتمر هندي والحليب باللوز.

قمر الدين

المكونات

300 غرام قمر الدين (نحو ثلاث شرائح).

ثلاث ملاعق صغيرة ماء زهر (اختياري).

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

لتر ونصف ماء (ساخن).

طريقة التحضير

- قطعي قمر الدين قطعًا صغيرة مع الانتباه إلى اختيار شرائح مستطيلة كبيرة.

- وضع القطع في وعاء ويصب الماء الساخن، ثم تترك لمدة ساعتين أو أكثر مع التحريك من حين إلى آخر حتى تذوب الشرائح.

- يصفى قمر الدين بمصفاة ناعمة ويضاف السكر وماء الزهر ضعيه في البراد ليبرد ويصبح جاهزًا للتقديم.

تمر هندي

المكونات

تمر هندي خام.

كوب سكر.

ثلاثة أكواب ماء.

نصف كوب كرمل.

طريقة التحضير

- يمزج التمر هندي مع نصف كوب سكر والماء جيدًا.

- يرفع المزيج السابق على النار لمدة ساعة.

- يترك المزيج ليبرد ثم يضرب في الخلاط الكهربي.

- يضاف نصف كوب سكر والكرمل للمزيج السابق مع الاستمرار في الخفق.

- يصفى المزيج السابق جيدًا، ثم يقدم باردًا.

التمر بالحليب واللوز

المكونات

كأس تمر منزوع النوى.

نصف كأس لوز مسلوق ومقشر.

ثلاثة أكواب حليب بارد.

ملعقة فانيلا.