قائمة طعام اليوم الثالث من رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثالث من أيام شهر رمضان الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

بطاطا مبطنة

البطاطا المبطنة من الأكلات الليبية الشهيرة.. نقدم إليك اليوم طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة لتعديها على مائدتك في رمضان، وفقا لصفحة «فتافيت ليبية» في موقع «فيسبوك».

المكونات

300 غرام لحم مفروم

معدنوس

بصلة

بيضتان

خبز مرحي «بقسماط»

كمون حوت

نصف ملعقة فلفل أسود

ربع ملعقة قرفة

نصف ملعقة زنجبيل

بطاطا حجم كبير

طريقة التحضير

- تخلط المقادير مع بعض ما عدا البطاطا، تقطع البطاطا حلقات ويوضع بها الحشو.

- تغطى بقطعة أخرى من البطاطا، وتصبح مثل الساندوتش «الحشو في المنتصف» تغطس في البيض المخفوق، ثم تغطى الجوانب بالخبز المطحون، وتقلى في زيت حار وغزير، وعند النضج ترفع من النار، وتوضع على ورق امتصاص الزيوت، ثم توضع في الفرن منخفضة حتى يكتمل نضوجها من الداخل وتصبح جاهزة للتقديم.

كمونية حارة

نقدم إليكِ طريقة سهلة لتحضير طبق الكمونية الحارة وهي من الأكلات الشهيرة في المغرب العربي، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية فيسبوك».

المكونات

كيلو كبدة

كمون

أربع بصلات

فلفل أخضر حار

ثلاث ثمرات طماطم

كسبرة خضراء

رأس ثوم

ملح وزيت زيتون وبهارات

طريقة التحضير

- تقطع الكبدة والبصل إلى قطع متوسطة وتقلى الكبدة والبصل في زيت الزيتون مع الثوم وتضاف قطع الفلفل الحار الأخضر والطماطم.

- عند تمام النضج، تضاف كسبرة مفرومة إلى الخليط وتضاف البهارات والملح.

أرز بالخلطة

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير أرز بالخلطة، وإليك الوصفة والمقادير، حسب «موضوع».

المكونات

كيلو من الأرز المسلوق

نصف كيلو من لحم الخروف

حبتان من البصل

أربع حبات من البندورة.

أربع حبات من الفلفل الأخضر الحار

نصف كوب من الزيت

ماء

لوز

كبدة

زبيب

قرنفل

زنجبيل

قرفة

فلفل أسود حب

عود من اللحم

شوش زهر

حبهان

طريقة التحضير

تقطع لحمة الخروف إلى قطع ثمّ يُضاف إليها الماء وتُسلق على النار.

يضاف بعد ذلك إلى قطع اللحمة قطع البصل، وقطع البندورة، وقطع الفلفل الأخضر، وتسلق مع اللحمة حتى تنضج.

ثم تُرفع الخضار في وعاء آخر، ويضاف الأرز إلى ماء اللحم ويطبخ مع اللحم ثم يضاف إليه الخضار مرةً أخرى وتقلّب مع الأرز.

يُقلى اللوز والكبدة ثم يوضعان فوق الأرز مع الزبيب.

عجن القطايف وتسويتها

تعرَّفي معنا اليوم إلى طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل، بدلاً من شرائها، خصوصا أن كثيرًا منا يحب أن يقدمها خلال شهر رمضان المبارك، حسب «شملولة».

المكونات

2 كوب دقيق.

2 ملعقة سكر.

1/2 ملعقة ملح.

2 ملعقة بيكينغ باودر.

2 ملعقة خميرة

1/2 كوب حليب.

2 كوب ماء.

زيت.