قائمة طعام اليوم الأول من رمضان

يحل علينا يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك لذلك نقدِّم إليكِ قائمة طعام سهلة التحضير، تحتوي على وجبة رئيسية وسلطة وحلوى لتساعدكِ على اختيار أصناف مائدتكِ في اليوم الأول من رمضان تعرَّفي عليها معنا.

شوربة حمراء

نقدِّم لكِ طريقة تحضير وصفة شوربة حمراء ليبية بخطوات واضحة ومقادير دقيقة، حضريها لخمسة أشخاص واستمتعي بمذاقها الشهي.

المكونات

١⁄٢ كيلوغرام لحم، ضاني أو شمبري مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة مكرونة لسان العصفور.

بصلة وسط، مقطعة قطع صغيرة.

بقدونس باقة، مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة نعناع يابس.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

2 ورقة غار، أو لورا.

ملعقة صغيره فلفل أسود.

ملعقة صغيره ملح.

طريقة التحضير شوربه حمراء ليبية

- في قدر على النار تقلي البصلة مع السمن حتى تصبح ذهبية اللون.

- تضاف قطع اللحم إلى البصل وتقلى، ثم تضاف صلصة الطماطم وكمية من الماء لغمر اللحم.

- يضاف نصف مقدار البقدونس والنعناع، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وورق الغار ويترك القدر على النار حتى استواء اللحم، مع الحرص على إضافة كمية من الماء على اللحم.

- في قدر آخر على النار يقلى لسان العصفور مع ملعقة سمن ثم يضاف إلى اللحم ويتترك الشوربة على النار حتى النضوج.

- تضاف كمية البقدونس والنعناع المتبقية قبل غلق النار بخمس دقائق، يمكن إضافة الماء إلى الشوربة عند الحاجة وتقدم ساخنة.

أرز بالبصلة

الأرز بالبصلة من أشهر أكلات المطبخ الليبي التي يشتهر وجودها في العزومات والمناسبات الاجتماعية. تعرَّفي معنا على طريقة تحضيره في خطوات بسيطة وسريعة وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية».

المكونات

نصف كيلو لحم ضأن بالعظم.

خمس بصلات متوسطة الحجم.

كوب حمص منقوع.

750 غرام أرز.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

نصف ملعقة صغيرة حرارات ومثلها بزار (توابل ليبية).

ملح، حسب الرغبة.

عود قرفة.

ماء أثناء الطبخ.

طريقة التحضير

- نقوم بقلي بصلة مقطعة واللحم والطماطم والبزار والفلفل الأحمر والملح في ملعقة سمن ونتركها على نار هادئة ليتجانس الخليط، ونضع فيها عود قرفة ونضيف الماء، ثم نقوم بتقطيع البصل جوانح رفيعة نوعًا ما، ونضع البصل مع الحمص المنقوع في الكسكاس (طنجرة مخصصة للطهي) لينضج بفعل البخار ويُنزل ماءه على مرق اللحم. ننتظر إلى أن ينضج البصل ثم ننزله من البخار، ونضعه في طنجرة صغيرة ونضع عليه مرق اللحم ونتركه فوق نار هادئة حتى يتشرب المرق ويتسبك.

- نغسل الأرز تحت ماء جارٍ ونقوم بوضعه في الكسكاس ليتبوخ لربع ساعة من دون أية إضافات، بعد ربع ساعة ننزل الأرز ونضعه في صحن عميق ونضيف إليه ملعقة السمن ومرق اللحم.

- نقوم بتغطيته ونتركه حتى يتشرب المرق لنحو عشر دقائق إلى ربع ساعة، بعد أن يتشرب المرق نقوم بتحريكه ووضعه على البخار مرة أخرى مع عمل ثقوب صغيرة حتى يتخلله البخار وينضج بسرعة.

- ويظل الأرز على البخار ليستوي من ربع إلى ثلث ساعة، بعدها ننزله ونضعه في صينية مخصصة للتقديم ونضع فوقه اللحم والبصل ونرشه بالبهارات أو القرفة المطحونة ونقدمه مع السلطة الخضراء والفلفل الأخضر أو المخللات والزيتون.

جلاش بالجبن والقديد

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير صينية الجلاش بالجبن والقديد الجاهز «اللحم المجفف»، وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «صحتي».

المكونات

500 غرام جلاش.

نصف كوب قديد يمكن استبداله بالبسطرمة.

ربع كوب سمن.

كوب لبن.

ملعقتان كبيرتان جبن رومي.

مكعبا جبن كريمي.

بيضة.

ثمرتا طماطم مقطعة شرائح.

حبة فلفل.

نصف كوب زيتون أسود مقطع.

ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

- في صينية مدهونة بالسمن، ضعي نصف كمية رقاقات الجلاش، مع دَهْن كل رقاقة بالسمن.

- في وعاء، اخلطي الجبن الرومي والقديد المقطع والفلفل المقطع شرائح والزيتون والفلفل الأسود،. ثم مديها في الصينية فوق الرقاقات مع شرائح الطماطم.

- ضعي الجبن الكريمي واللبن في الخلاط الكهربائي ثمّ اسكبي المزيج في وعاء.

- أضيفي البيض ورشة الفلفل واخلطي جيدًا، ثم اسكبي المزيج فوق الصينية.

- ضعي باقي كمية الرقاقات مع دهن كل رقاقة، ثم قطعي الصينية بالسكين.

- أدخلي الصينية الفرن واتركيها ليتحمر الوجه وتنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

كنافة الكب كيك

إليكِ طريقة سهلة وجديدة لعمل كنافة الكب كيك، من أجل التحلية في رمضان بعد تناول الإفطار. تعرَّفي على الوصفة والمقادير بحسب «شملولة».

المكونات

نصف كيلو كنافة.

ثلاث ملاعق كبيرة سمن.

علبة حليب مركز مُحلى.

موزتان.

كريمة مخفوقة من غير سكر.

بندق.

طريقة التحضير

- نفرك الكنافة بالسمن ونضعها في صينية الكب كيك حتى تأخذ شكل القالب ونعمل تجويفًا في وسط كل قطعة.

- ندخل الكنافة الفرن على درجة حرارة 200 حتى تحمر أو 10 دقائق تقريبًا.

- نضع الحليب المركز المُحلى في وعاء الضغط (البرستو) لمدة ٣٠ دقيقة.

- نفتح علبة اللبن بعد أن تبرد، ونضع ملعقتين صغيرتين في كل تجويف، ثم نضع قطعتين من الموز والبندق المجروش ونضع الكريمة المخفوقة ويصبح جاهزًا للتقديم.