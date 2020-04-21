لكزس تطرح أيقونة جديدة 600 حصان

قبل فترة كشفت لكزس عن سيارة LF-1 الاختبارية بتصميم رائع وجذاب، والآن بحسب تقارير جديدة من مجلة Car and Driver فإن السيارة ستدخل خطوط الإنتاج خلال عامين.

وفقًا للتقرير تستند الـSUV على نفس قاعدة العجلات في لكزس LS السيدان الرائدة، وستحصل على اسم LQ مع فئة F خاصة للموديل بمحرك V8 ثنائي التيربو بقوة تتجاوز 600 حصان، بينما الفئات القياسية ستأتي بنفس محركات LS، مثل محرك V6 ثنائي التيربو بقوة 416 حصانا ومحرك هجين بقوة 354 حصانا، وذلك وفقا لموقع «متورتي».

لكزس LQ ستنطلق كموديل 2022 لتنافس كلاً من لامبورغيني أوروس وأودي RS Q8، مع توقعات بأن تبدأ أسعارها من 80.000 دولار للفئات القياسية.