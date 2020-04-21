اختصري الوقت في رمضان بتفريز هذه المعجنات

شهر رمضان الكريم بات على الأبواب، لذلك نقدم إليكِ مجموعة نصائح لاستقبال هذا الشهر، لتبدئي بتحضيرها قبل بدء الصيام، فتوفّرين على نفسك عناء تحضيرها خلال رمضان.

وسنبدأها بتحضير عدد من المعجنات التي تقلى عادة في الزيت الحامي، وسوف نضعها في الفريزر نيئة، فتكون جاهزة لنخرجها ونقليها فورًا دون الحاجة إلى إذابة الثلج عنها.

السمبوسة

- بما أنّ أي مائدة رمضانية لا تكتمل دون السمبوسة، ننصحك بأن تحضّري مجموعات منها بحشوات مختلفة (الجبن، الدجاج، اللحم) وتقسّميها في علب صغيرة منفصلة في الفريزر، وعند الحاجة، تخرجينها وتقلينها فورًا لتقدّميها على سفرتك.

الرقاق

- الرقاق نوع آخر من المعجنات، يمكن أن تحضّر سابقًا وتحفظ في الفريزر، وهي، كالسمبوسة، لا تحتاج لإذابة الثلج عنها قبل قليها.

السبرينغ رولز

- وهي مقبلات من المطبخ الصيني، لذيذة وسهلة التحضير: اشتري العجينة جاهزة وحضّري الحشوة التي تفضلين ثمّ احشي الحبات وضعيها في الفريزر، فتخرجينها عندما تحتاجين إليها وتقلينها فورًا، افصلي دومًا الحبات عن بعضها بواسطة ورق الزبدة أو النيلون حتى تستطيعي التحكّم بالكمية التي تخرجينها من الفريزر.

الجلاش

يمكنك عمل لفائف الجلاش بالجبن واللحم المفروم وأيضا الجلاش المحشو بالكريمة والمكسرات ولفها بأوراق التخزين ووضعها في الفريزر وإخراجها قبل الاستخدام بـ10 دقائق وتقومين بوضعها في الفرن أو قليها بالزيت.