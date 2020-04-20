جمبري حار في خطوات بسيطة

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الجمبري الحار الذي يحتوى على نسبة كبيرة من البروتين و الفسفور الذي يقوي المناعة ويساعد في بناء الجسم واعديه في مطبخكِ لعائلتكِ واستمتعوا بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

250 غرام جمبري بقشره.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

قرن فلفل أحمر مفروم.

الصوص

فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة كمون.

عصير ليمونة.

4-5 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- في وعاء، يخلط الجمبري مع الزيت وقرن الفلفل الأحمر ويترك جانبًا.

- لعمل الصوص، يخلط الزيت مع الثوم والشطة والبابريكا والكمون وعصير الليمون والمايونيز في وعاء عميق ويتبل بالملح والفلفل.

- تسخن مقلاة على نار عالية ويطهى الجمبري لمدة دقيقتين على كل جانب حتى يصبح وردي اللون.

- يقدم مع صوص الفلفل الحار.