جمبري حار في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 01:32 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الجمبري الحار الذي يحتوى على نسبة كبيرة من البروتين و الفسفور الذي يقوي المناعة ويساعد في بناء الجسم واعديه في مطبخكِ لعائلتكِ واستمتعوا بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
250 غرام جمبري بقشره.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
قرن فلفل أحمر مفروم.
الصوص
فص ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملعقة صغيرة شطة.
ملعقة صغيرة بابريكا.
رشة كمون.
عصير ليمونة.
4-5 ملاعق كبيرة مايونيز.
ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- في وعاء، يخلط الجمبري مع الزيت وقرن الفلفل الأحمر ويترك جانبًا.
- لعمل الصوص، يخلط الزيت مع الثوم والشطة والبابريكا والكمون وعصير الليمون والمايونيز في وعاء عميق ويتبل بالملح والفلفل.
- تسخن مقلاة على نار عالية ويطهى الجمبري لمدة دقيقتين على كل جانب حتى يصبح وردي اللون.
- يقدم مع صوص الفلفل الحار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية
ليبيا
ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
مختبر صيني يرد على اتهامات بنشر فيروس «كورونا»
دولى
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يعاود فيروس «كورونا» إصابة بعض ممن تعافوا منه؟