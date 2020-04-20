بسكويت العشر دقائق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 11:11 صباحا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريقة تحضير بسكويت سريع وسهل التحضير، في أيام الحجر المنزلية لموجهة فيروس كورونا، وهو بسكويت العشر دقائق اليوم نقدم إليك طريقة تطيقه تعلميه معنا.

المكونات
½ 1 كوب دقيق.
½ كوب زيت.
½ كوب سكر.
بيضة في درجة حرارة الغرفة.
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير
- في وعاء كبير، ضعي البيض والسكر والفانيليا والزيت، واخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يذوب السكر قليلًا. أضيفي الدقيق والبيكنغ باودر، - اعجني بيديكِ حتى يتكون لديكِ عجين طري. سخني الفرن عند 180 درجة مئوية. شكلي العجين على شكل كرات صغيرة، ثم رصيها في صينية مغطاة بورق الزبدة، واجعلي مسافة بين كل كرة والثانية حتى لا تلتصق ببعضها في أثناء الخبز.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 – 12 دقيقة، حتى يُصبح البسكويت ذهبي اللون ويصبح جاهزا للتقديم.

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