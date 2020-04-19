الأطعمة الغنية بفيتامين D وC طريقك المثالي لمواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 04:06 مساء

في ظل الظروف الراهنة واجتياح فيروس كورونا للبلاد، يسعى الجميع للبحث عن ما يعزز مناعتهم ويقويها فجهاز المناعة القوي هو أفضل ضمانة لتفادي المرض وعدم الإصابة به.

ومن أهم العناصر، التي تقوي المناعه هو فيتامين سي الذي يعمل على مهاجمة الفيروسات وتعزيز المناعة ومحاربة نزلات البرد، كما أنه يعمل على خفض مستويات الكولسترول، بالإضافة إلى أنه يخفض ضغط العين المرتفع بفاعلية وبسرعة.

ويقول الدكتور محمد الزغبي إخصائي التغذية العلاجية إنه يمكنك الحصول على فيتانين سي بكل سهولة من الفلفل الأحمر والأخضر والسبانخ والجوافة والبرتقال واليوسفي إضافة إلى الكرنب والكيوي والبروكلي والليمون والفراولة فيمكنك إدخال بعض هذه العناصر في غذائك اليومي للحصول على النسبة التي يحتاجها جسمك من فيتامين سي لمحاربة الفيروسات وتقوية المناعة، وذلك وفقا لموقع «أوبرا نيوز».

ويضيف دكتور الزغبي أن هناك فيتامين يعاني الكثير من نقصه وهو هام للغاية لرفع المناعة وتقويتها ومحاربة الفيروسات وهو فيتامين D الذي يعمل على دعم جهازه المناعة ويساعد في منع التهابات الجهاز التنفسي أو تقليل شدتها، خاصة لمن يعانون من نقصه.

وتتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لفيتامين D في المساعدة على تنشيط الخلايا التائية، المعروفة أيضًا باسم «الخلايا القاتلة» في الجسم، وتطلق عليها هذه الصفة لأنها تكتشف بالفعل مسببات الأمراض الغريبة مثل الفيروسات وتدمرها.

ويمكن الحصول عليه من مصادر غذائية مثل صفار البيض وكبد اللحم والسمك الدهني مثل السلمون والتونة والسردين وزيوت كبد السمك، إضافة إلى المنتجات الغذائية التي يضاف إليها فيتامين D مثل الحليب وعصير البرتقال.

كما أن التعرض لأشعة الشمس يساعد بشكل مباشر لمدة 15 دقيقة يوميا في إنتاج الجسم فيتامين D.

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