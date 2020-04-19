سلطة المعكرونة بالفاصوليا والذرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 10:56 صباحا

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير سلطة المعكرونة الشهية مع الفلفل والذرة والفاصوليا والطماطم، هي تقدَّم باردة على مائدتكِ، تعلمي الخطوات معنا وطبقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام معكرونة أشكال مختلفة.
فلفل أخضر.
زيتون أسود.
فاصوليا حمراء.
طاطم.
ذرة.
عصير ليمون.
ملح.
زيت زيتون.

طريقة التحضير
- أضيفي ماءً مغليًّا إلى المعكرونة في قدر على نار عالية ودعيها حتى تنضج ثم ضعيها في وعاء.
- قطّعي الفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة وأضيفيه إلى الوعاء.
- أضيفي الفاصوليا الحمراء المطبوخة ثم أضيفي الماء المغلي إلى الذرة واتركيها حتى تنضج، ثم فرغيها من الماء وأضيفيها إلى الوعاء.
- أضيفي الزيتون الأسود واخلطي جميع المكونات معًا.
- أحضري وعاءً آخر وضعي فيه عصير ليمون مع القليل من الملح وزيت الزيتون، ثم أضيفي قطع الطماطم.
- أضيفي التتبيلة إلى السلطة، ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

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