مهلبية بالفراولة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 12:40 مساء
طريقة تحضير مهلبية بالفراولة (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طبقا من التحلية الخفيفة والسريعة والمفيدة، وهي المهلبية بالفراولة، تقدم باردة لعائلتك.

المكونات
- مقادير طبقة الفراولة:
الفراولة: 500 غرام «طازجة ومغسولة»
عصير الليمون: نصف حبة
النشاء: 2 ملعقة كبيرة
الماء: 2 ملعقة كبيرة
سكر: 3 ملاعق كبيرة
- حليب: 750 ملليلترا «سائلا»
- النشاء: 3 ونصف ملعقة كبيرة
- سكر: ربع كوب
- كريمة: 200 ملليلتر «سائلة».

طريقة التحضير

1- لتحضير المهلبية: ذوبي النشا في الحليب البارد جيدا في قدر، ثم أضيفي السكر وضعي القدر على نار منخفضة مع التحريك، حتى يبدأ المزيج بالغليان وتتكاثف المهلبية.

2- أضيفي الكريمة واستمري في التحريك حتى يصبح المزيج كريميا كثيف القوام، ثم صبي المزيج في أكواب لنحوا الثلثين، واتركيه حتى تحضري طبقة الفراولة.

3- اهرسي الفراولة مع عصير الليمون والماء والسكر في محضرة الطعام، ثم انقليه إلى قدر وأضيفي النشا وحركي جيدا.

4- ضعي القدر على نار متوسطة إلى منخفضة، واستمري في التحريك حتى يتكاثف المزيج، وصبي كمية من مزيج الفراولة فوق المهلبية، وأدخلي الأكواب للثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم.

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