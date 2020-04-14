برغر لحم قليل السعرات

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير برغر منزلي صحي دون دهون لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام من اللحم المفروم الخالي من الدهن.

فصان من الثوم المهروس.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ثمرة طماطم، مقطعة إلى شرائح.

ورقة خس.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

5 ثمرات من الفطر.

1/4 ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي المشوي.

1/4 ثمرة من الفلفل الأحمر الرومي المشوي.

1/4 ثمرة من الفلفل الأصفر الرومي المشوي.

خبز برغر.