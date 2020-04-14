برغر لحم قليل السعرات

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير برغر منزلي صحي دون دهون لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
500 غرام من اللحم المفروم الخالي من الدهن.
فصان من الثوم المهروس.
ملح.
فلفل أسود.
ملعقتان من زيت الزيتون.
ثمرة طماطم، مقطعة إلى شرائح.
ورقة خس.
بصلة مقطعة إلى شرائح.
5 ثمرات من الفطر.
1/4 ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي المشوي.
1/4 ثمرة من الفلفل الأحمر الرومي المشوي.
1/4 ثمرة من الفلفل الأصفر الرومي المشوي.
خبز برغر.
طريقة التحضير
- يخلط اللحم المفروم مع الثوم والملح والفلفل ويُشكَّل الخليط على شكل قرصين.
- تُسخن مقلاة ويوضع فيها زيت الزيتون، ثم يوضع قرصا البرغر ويُطهيان إلى أن يصبح لونهما بنيًّا داكنًا.
- تخفض درجة الحرارة ويستمر في طهي البرغر إلى أن ينضج ويُشوح الفطر في مقلاة صغيرة الحجم مدهونة بالزيت.
- يُرفع الفطر من المقلاة، ثم يوضع خبز البرغر ويحمص في المقلاة نفسها ويرص الخس والطماطم والبصل في الخبز، ثم يوضع البرغر وفوقه الفطر ويصبح جاهزًا للتقديم.