أكواب الكاسترد والبسكويت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 10:39 صباحا

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير حلوى سريعة لا تكلفك سوى دقائق قليلة من وقتك، وهي أكواب الكاسترد والبسكويت، وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
200 غرام بسكويت سادة.
ملعقتان كبيرتان جوز هند مبشور.
ملعقتان كبيرتان لوز مجروش.
ملعقتان كبيرتان عين جمل مجروش.
1/2 كوب كريمة حلويات.
4 أكواب حليب.
4 ملاعق كبيرة سكر.
4 ملاعق كبيرة بودرة الكاسترد.
ملعقتان كبيرتان بودرة كاكاو.
رقائق شيكولاتة.

طريقة التحضير
- أحضري المطحنة الكهربائية ثم ضعي بها البسكويت وجوز الهند واللوز وعين الجمل، واطحني المزيج ثم أضيفي الكريمة وقلبي بملعقة.
- في مقلاة كبيرة الحجم ضعي الكاسترد والسكر وقلبي جيدًا حتى يذوب، ثم ضعيها على النار مع التقليب من حين لآخر.
- ضعي بودرة الكاكاو على مزيج الكاسترد وقلبي حتى تمام الاختلاط.
- أحضري كاسات التقديم ثم وزعي نصف كمية البسكويت على الكاسات بالتساوي، ثم وزعي نصف كمية مزيج الكاسترد.
- ضعي باقي كمية البسكويت على الكاسات بالتساوي ثم باقي كمية الكاسترد.
- ضعي الكاسات في الثلاجة حتى تتماسك ثم زينيها بجوز الهند المبشور ورقائق الشيكولاتة، وتصبح جاهزة للتقديم.

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