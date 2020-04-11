سفنز ليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 04:11 مساء

السفنز من الأكلات الشهيرة في مطبخ المغرب العربي، ويعرف باسم إسفنج أو خفاف، واليوم نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيره على الطريقة الليبية، وفق كتاب «ماء وملح» الصادر عن دار الفرجاني للنشر والتوزيع، وهو من إعداد محمد المغيربي ونجاة المغيربي.

المكونات
4 أكواب دقيق.
ملعقة خميرة.
كوبا ماء.
ملح.
زيت للقلي.

طريقة التحضير
- يخلط العجين بالماء وتوضع الخميرة والملح، ثم يوضع في مكان دافئ حتى يختمر العجين لنحو ساعة ونصف.
- تبلل اليد بالماء ثم يرقق العجين باليد.
- توضع قطع العجين بالمقلاة ويسكب عليها الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي، وتقلب من وجه لآخر، وتصبح جاهزة للتقديم.

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