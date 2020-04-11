سلطة فاصوليا بالمعدنوس

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سلطة شهية ومغذية، وهي سلطة الفاصوليا البيضاء بالمعدنوس، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بفوائدها الغذائية المتعددة، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 ملاعق معدنوس طازج

3 ملاعق كبيرة زيت ذرة

ملعقتان كبيرتان خل

كوبان فاصوليا بيضاء مسلوقة

عدد فص ثوم مهروس

عدد فلفل أخضر حلو «مقطع صغير»

بصلة مقطعة شرائح

ملعقة صغيرة نعناع مفروم

رشة ملح

عدد فلفل أصفر حلو «مقطع صغير»

ربع كوب عصير ليمون

طريقة التحضير

- في وعاء صغير نضع الخل والبصل ونتبل بالملح والفلفل ويترك لمدة نصف الساعة.

- وفي وعاء آخر نضع الفاصوليا وفلفل الألوان والمعدنوس والنعناع ونقلب.

- نخرج البصل من الخل ويضاف للفاصوليا، ثم نضيف للخل الزيت والليمون والثوم ونخفق جيدًا حتى تتجانس.

- نضيف خليط الخل للفاصوليا ونقلب بحرص وتغطي ونضعها في الثلاجة لحين التقديم.