عجينة السمبوسة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 01:44 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تعرفي إلى طريقة تحضير عجينة السمبوسة المميزة على مائدة شهر رمضان، ولن تعودي بحاجة إلى استعمال العجينة الجاهزة وتخزينها قبل قدوم الشهر الكريم.

المكونات
- طحين: كوبان
- الزيت النباتي: ملعقتان كبيرتان ونصف
- دقيق الأرز: ملعقة صغيرة ونصف (أرز مطحون)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- الماء: ربع كوب

طريقة التحضير
1- نخلط جميع المقادير ونضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدا حتى تتشكل عجينة متماسكة.

2- تترك العجينة لترتاح قبل البدء بعملها لمدة 20 دقيقة.

3- تقسم العجينة إلى دوائر وتفرد وتقطع ثم تحشى بالحشوة التي تريدينها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
قناة الوسط | هذا المساء - الدكتور محمود جبريل، مناقبه ومواقفه
فيديو
«مكافحة الأمراض» يخصِّص رقمًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين بشأن «كورونا»
ليبيا
مدير عام «الصحة العالمية» يطالب بـ«عدم تسييس فيروس كورونا» بعد انتقادات ترامب
دولى
مصر: اقتطاع 20% من رواتب الوزراء دعما للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة «كورونا»
اقتصاد
«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
«بوابة الوسط» ترصد آخر إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي