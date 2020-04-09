تعرفي إلى طريقة تحضير عجينة السمبوسة المميزة على مائدة شهر رمضان، ولن تعودي بحاجة إلى استعمال العجينة الجاهزة وتخزينها قبل قدوم الشهر الكريم.
المكونات
- طحين: كوبان
- الزيت النباتي: ملعقتان كبيرتان ونصف
- دقيق الأرز: ملعقة صغيرة ونصف (أرز مطحون)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- الماء: ربع كوب
طريقة التحضير
1- نخلط جميع المقادير ونضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدا حتى تتشكل عجينة متماسكة.
2- تترك العجينة لترتاح قبل البدء بعملها لمدة 20 دقيقة.
3- تقسم العجينة إلى دوائر وتفرد وتقطع ثم تحشى بالحشوة التي تريدينها.