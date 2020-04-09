عجينة السمبوسة

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تعرفي إلى طريقة تحضير عجينة السمبوسة المميزة على مائدة شهر رمضان، ولن تعودي بحاجة إلى استعمال العجينة الجاهزة وتخزينها قبل قدوم الشهر الكريم.

المكونات

- طحين: كوبان

- الزيت النباتي: ملعقتان كبيرتان ونصف

- دقيق الأرز: ملعقة صغيرة ونصف (أرز مطحون)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- الماء: ربع كوب

طريقة التحضير

1- نخلط جميع المقادير ونضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدا حتى تتشكل عجينة متماسكة.

2- تترك العجينة لترتاح قبل البدء بعملها لمدة 20 دقيقة.

3- تقسم العجينة إلى دوائر وتفرد وتقطع ثم تحشى بالحشوة التي تريدينها.