براونيز الموز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 02:53 مساء

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى شهية وسريعة وهي براونيز الموز تعلميها معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
3 ثمرات من الموز المهروسة.
ثمرتان من الموز المقطعتان.
كوب من السكر.
بيضة واحدة.
كوب من الحليب.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ملعقة صغيرة من البايكينغ صودا.
كوب من الكاكاو.
3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
كوب من الشوكولاتة الداكنة.
ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير
- اخلطي كلاً من الموز المهروس مع السكر في الخلاط الكهربائي.
- أضيفي إليهما البيض والفانيليا والملح واستمري في التحريك إلى أن تتجانس المكونات.
- ضعي الحليب والبايكينغ صودا والكاكاو والزيت واستمري في التقليب إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.
- ضعي بعدها الشوكولاتة الداكنة السائلة واستمري في الحريك في صينية متوسطة الحجم،.
- صبي مزيج البراونيز، وزيني أعلاه بشرائح الموز، ثم أدخليها الفرن على حرارة متوسطة.
- اتركيها حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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