براونيز الموز

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى شهية وسريعة وهي براونيز الموز تعلميها معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات

3 ثمرات من الموز المهروسة.

ثمرتان من الموز المقطعتان.

كوب من السكر.

بيضة واحدة.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البايكينغ صودا.

كوب من الكاكاو.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من الشوكولاتة الداكنة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

- اخلطي كلاً من الموز المهروس مع السكر في الخلاط الكهربائي.

- أضيفي إليهما البيض والفانيليا والملح واستمري في التحريك إلى أن تتجانس المكونات.

- ضعي الحليب والبايكينغ صودا والكاكاو والزيت واستمري في التقليب إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.

- ضعي بعدها الشوكولاتة الداكنة السائلة واستمري في الحريك في صينية متوسطة الحجم،.

- صبي مزيج البراونيز، وزيني أعلاه بشرائح الموز، ثم أدخليها الفرن على حرارة متوسطة.

- اتركيها حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.