شاورما الدجاج بالثومية

يعد الدجاج بالكثير من الطرق، إليك اليوم طريقة تحضير شاورما الدجاج مع صلصة الثومية، حسب وصفة «فتافيت».

المكونات

3 أكواب من شرائح الدجاج .

2 ملعقة طعام خل.

نصف كوب عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود.

خبز شامي صغير أو كبير.

صلصة الثوم.

1 بطاطا حجم كبير مسلوقة.

2 ملعقة عصير ليمون.

خلطة الدجاج بالتوابل والثوم.

2 ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة مايونيز.

نصف كوب لبن زبادي.

12 فص ثوم.

ملح.

الطريقة

نخلط كل هذه المكونات ونضعها لمدة ساعة في الثلاجة .

نضع الدجاج في صينية ويغطى بالقصدير ثم يدخل الفرن حتى يكون شبه ناضج، ثم يكشف القصدير وتدخل الفرن مرة أخرى لتجف السوائل.

نضع الدجاج في الخبز مع قليل من صلصة الثوم وتقدم.