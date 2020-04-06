عجينة اللازانيا بدون دحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 04:03 مساء

نقدم إليك طريقة مختلفة لتحضير عجينة اللازانيا الشهية بدون استخدام دحي.

تعرفي على الطريقة معنا واعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
300 غرام سميد
300 غرام دقيق
ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- في وعاء، اخلطي السميد والدقيق والملح. أضيفي ماء دافئًا بالتدريج مع تقليب المكونات حتى تتشكل لديكِ عجينة.
- اعجني العجينة لمدة 10 – 15 دقيقة حتى تتكون عجينة ملساء طرية. غطي العجينة لمدة 20 دقيقة لترتاح.
- على سطح مستوٍ، رشي بعض الدقيق وافردي العجينة وقطعيها على شكل اللازانيا. اسلقيها في ماء مغلي لمدة ثلاث إلى خمس دقائق وتصبح جاهزة للاستخدام.

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