سلطة الحمص والخضراوات الباردة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 10:38 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الحمص الشهية بالخضراوات المغذية لتعديها بنفسكِ في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
كوب من الحمص المسلوق.
كوب من الجزر المبشور.
كوب من الطماطم المفرومة فرمًا ناعمًا.
كوب من البصل المفروم فرمًا ناعمًا.
نصف كوب من البقدونس المفروم فرمًا ناعمًا.
نصف كوب من الشبت المفروم فرمًا ناعمًا.
نصف كوب من عصير الليمون.
ملعقة صغيرة من الكمون.
ملح بحسب الرغبة.
فلفل أسود، بحسب الرغبة.
ملعقة كبيرة من خل التفاح.
ثوم مهروس، بحسب الرغبة.
ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.
نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير
- امزجي مقادير التتبيلة معًا حتى تتجانس ثم اخلطي الخضراوات والحمص.
- اسكبي التتبيلة فوق الخضراوات والحمص وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: إصابة القائد السابق لحاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» ...
دولى
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
«لعنة آل كنييدي»لا تتوقف.. مايف وجدعون في عداد الموتى
دولى
«بوابة الوسط» تكشف تاريخ البطولات بين الآباء والأبناء في الكرة الليبية
رياضة محلية
عبد الحليم القماطي يشارك بمبادرة فنية لـ«بوابة روزاليوسف»
ثقافة وفن
رجل يقتل خمسة أشخاص بسبب «صوتهم العالي»
منوعات
«بوابة الوسط» تفتح ملف أول «ريمونتادا» تاريخية ليبية بطلها «التحدي»
رياضة محلية
جريدة فرنسية: القوى الأجنبية لعبت دورا في حرب طرابلس أكثر من الليبيين أنفسهم
ليبيا
630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع...
ليبيا
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجربة فرنسية لعلاج «كورونا» ببلازما المتعافين