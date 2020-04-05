أرز بالحليب لمناعة أقوى

طبق الأرز بالحليب من أشهر الحلويات الشائعة في بلادنا، ويتكون هذا الطبق بشكل أساسي من الأرز المخلوط بالحليب ويزين أعلاه بالفستق الذي له دور في تقوية مناعة الجسم، لأنه غني بمضدات الأكسدة، و بنوع معين من الهرمونات النباتية التي تدعلى بالفايتوستيرول التي تحسن من عمل المناعة في الجسم.

وإليك طريقة إعداد الأرز بالحليب مع الفستق، وفق وصفة «الشيف اسامة».

المكونات:

2 كوب فستق مجروش

2 ملعقة كبيرة قطر (شربات)

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

2/3 كوب أرز (مغسول ومُصفى)

1/2 كوب سكر

2 كوب حليب

1 كوب كريمة لباني

3/4 كوب ماء

1/4 ملعقة صغيرة ڤانيليا

رمان حَبّ للتزيين

الطريقة:

- يوضع الفستق في وعاء عميق، يُخلط مع القطر وماء الورد، ويُترك جانباً.

- تُوضع باقي المكونات في إناء على نار متوسطة مع التقليب حتى تتداخل المكونات.

- يُترك الخليط حتى يبدأ في الغليان، ثم تُخفف الحرارة ويُترك الخليط على نار هادئة، لحوالي 40 دقيقة مع التقليب المستمر أو حتى تمام نضج الأرز.

- توضع طبقات من خليط الفستق والأرز بالتبادل في كأس التقديم حتى يمتلئ تماماً.

- يوضع بالبراد حتى يتماسك، ويُزين بحبات الرمان عند التقديم.. وصحتين.