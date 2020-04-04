تعرفي معنا على طريقة تحضير كعكة العسل الشهية لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب طحين.
2 ملعقة كبيرة عسل.
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
كوب حليب سائل.
2 ملعقة قرفة.
3 بيضات.
إصبع زبد.
1/2 ملعقة ملح.
1/2 كوب سكر.
مكسرات
طريقة التحضير
- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والطحين.
في وعاء انخلي الطحين، القرفة، البيكنغ باودر والملح.
- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعمًا.
- أضيفي العسل إلى خليط الزبد، ثم أضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.
- أضيفي خليط الطحين بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وأدخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.
- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.