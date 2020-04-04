كعكة العسل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 05:11 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كعكة العسل الشهية لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب طحين.
2 ملعقة كبيرة عسل.
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
كوب حليب سائل.
2 ملعقة قرفة.
3 بيضات.
إصبع زبد.
1/2 ملعقة ملح.
1/2 كوب سكر.
مكسرات

طريقة التحضير
- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والطحين.
في وعاء انخلي الطحين، القرفة، البيكنغ باودر والملح.
- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعمًا.
- أضيفي العسل إلى خليط الزبد، ثم أضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.
- أضيفي خليط الطحين بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وأدخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.
- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.

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