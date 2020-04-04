كعكة العسل

تعرفي معنا على طريقة تحضير كعكة العسل الشهية لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب طحين.

2 ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

كوب حليب سائل.

2 ملعقة قرفة.

3 بيضات.

إصبع زبد.

1/2 ملعقة ملح.

1/2 كوب سكر.

مكسرات

طريقة التحضير

- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والطحين.

في وعاء انخلي الطحين، القرفة، البيكنغ باودر والملح.

- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعمًا.

- أضيفي العسل إلى خليط الزبد، ثم أضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.

- أضيفي خليط الطحين بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وأدخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.

- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.