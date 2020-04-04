سلمون بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 03:18 مساء

السلمون من الأسماك الشهية والغنية بالعناصر المفيدة للجسم، خصوصًا الـ«أوميغا 3»، لذلك نقدِّم إليكِ طريقة تحضير السلمون بالليمون والبرتقال الغني بفيتامين سي الذي يعزز المناعة ويقويها وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
5 قطع من السلمون.
3 ملاعق كبيرة من السكر الأسمر.
4 أوراق من البصل الأخضر المفروم.
3 عيدان من إكليل الجبل.
ربع كوب من عصير البرتقال.
ربع كوب من عصير الليمون.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
ربع ملعقة صغيرة من بهارات السمك.
3 ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير
- حضري تتبيلة السلمون، حيث تمزجين كلاً من عصير البرتقال مع عصير الليمون والملح والبهارات إلى أن تتجانس.
- أحضري قطع السلمون وضعيها في هذه التتبيلة واتركيها لمدة 4 ساعات إلى أن تتشربها جيدًا. 
- في صينية متوسطة الحجم، مدهونة بالقليل من الزيت، ضعي قطع السلمون ومعها البصل الأخضر وإكليل الجبل. 
- صبي فوقها ما تبقى من التتبيلة وأدخليها الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، واتركيها حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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