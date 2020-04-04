فطيرة الدحي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 11:34 صباحا

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة فطور شهية ومغذية لإعدادها لأسرتكِ في الصباح، نقدِّم لكِ طريقة تحضير فطيرة الدحي لتعديها في مطبخكِ بسهولة وتقدميها لعائلتكِ، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
4 أكواب دقيق.
ملعقتان كبيرتان من السكر.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
كوب من الحليب الفاتر.
ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
نصف كوب من الماء الفاتر.
نصف كوب من جبن الموزاريلا.
نصف كوب من جبن التشيدر.
8 بيضات.

طريقة التحضير
- اخلطي الخميرة مع الماء والسكر إلى أن تتجانس واتركيها جانبًا إلى أن ترتفع.
- في وعاء متوسط الحجم، اخلطي الطحين مع الملح والزيت وأضيفي إليه خليط الخميرة واعجنيه جيدًا.
صبي الحليب فوق المزيج وتابعي العجن إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.
- بعد أن ترتاح العجينة قسميها إلى 4 أقسام وافردي كل قسم على مكان مسطح.
- في وسط كل قطعة ضعي القليل من أنواع الجبن واحكمي أطباق العجينة على شكل مثلث.
- ضعي فوق الجبن بيضتين في كل فطيرة، وأدخليها الفرن على حرارة متوسطة.
- اتركيها حتى يذوب الجبن وتنضج العجينة وتصبح جاهزة للتقديم.

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