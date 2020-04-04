فطيرة الدحي

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة فطور شهية ومغذية لإعدادها لأسرتكِ في الصباح، نقدِّم لكِ طريقة تحضير فطيرة الدحي لتعديها في مطبخكِ بسهولة وتقدميها لعائلتكِ، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 أكواب دقيق.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من الحليب الفاتر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من جبن الموزاريلا.

نصف كوب من جبن التشيدر.

8 بيضات.

طريقة التحضير

- اخلطي الخميرة مع الماء والسكر إلى أن تتجانس واتركيها جانبًا إلى أن ترتفع.

- في وعاء متوسط الحجم، اخلطي الطحين مع الملح والزيت وأضيفي إليه خليط الخميرة واعجنيه جيدًا.

صبي الحليب فوق المزيج وتابعي العجن إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.

- بعد أن ترتاح العجينة قسميها إلى 4 أقسام وافردي كل قسم على مكان مسطح.

- في وسط كل قطعة ضعي القليل من أنواع الجبن واحكمي أطباق العجينة على شكل مثلث.

- ضعي فوق الجبن بيضتين في كل فطيرة، وأدخليها الفرن على حرارة متوسطة.

- اتركيها حتى يذوب الجبن وتنضج العجينة وتصبح جاهزة للتقديم.