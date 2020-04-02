فطائر البف باستري بالبيض والجبن

فطائر البف باستري بالبيض والجبن (أرشيفية:انترنت)

تتميز عجينة البف باستري أنها هشة جدا ومناسبة لتحضير المالح والحلو، قدمي منها وصفة شهية للفطور لعائلتك خلال الحجر المنزلي.

المكونات

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- طحين : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : كوب

- جبن الشيدر: ثلاث أرباع الكوب (مبشور)

- ملح: ربع ملعقة صغيرة

- عجينة البف باستيري: عبوة (مربعات)

- الطماطم الكرزية: نصف كوب (مقطعة شرائح)

- البيض: 6 حبات

- البصل الأخض : عود (مفروم ناعم / للتزيين)

طريقة التحضير

1- سخني الفرن على حرارة 375 درجة، وذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة.

2- أضيفي الطحين وحركي لمدة 3 دقائق ثم أضيفي الحليب بالتدريح مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان ويتكاثف.

3- أزيلي القدر عن النار وأضيفي الجبن واخلطي حتى تذوب الجبن ثم تبلي بالملح.

4- مدي قليلاً رقائق البف باستري ثم ضعي الشرائح في صينية كب كيك، وزعي كمية من صلصة الجبن المحضرة ووزعي شرائح الطماطم وأضيفي بيضة في كل حبة كوب من البف باستري.

5- أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر وينضج البيض.