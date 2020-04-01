تعرفي معنا إلى طريقة تحضير خبز البطاطا الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
5 أكواب من الدقيق
بيضة واحدة
3 حبات من البطاطس المسلوقة
كوبان من اللبن
نصف كوب من الزيت النباتي
ربع كوب من الزبدة
ربع كوب من السكر
3 ملاعق كبيرة من الخميرة
ملعقتان صغيرتان من الملح
طريقة التحضير
-اسلقي البطاطس واهرسيها ساخنة في وعاء متوسط الحجم إلى أن تصبح ناعمة.
أضيفي إليها السكر والخميرة والزيت والزبدة وتابعي العجن إلى أن تتجانس في ما بينها.
- ضعي الطحين تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- بعد أن تتماسك العجينة، غلفيها واتركيها جانبا حتى ترتفع.
- ثم أخرجيها واصنعي كرات كبيرة منها، وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.
- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة متوسطة واتركيها حتى تنضج تماماً وتصبح جاهزة للتقديم.