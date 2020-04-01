خبز البطاطا

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير خبز البطاطا الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

5 أكواب من الدقيق

بيضة واحدة

3 حبات من البطاطس المسلوقة

كوبان من اللبن

نصف كوب من الزيت النباتي

ربع كوب من الزبدة

ربع كوب من السكر

3 ملاعق كبيرة من الخميرة

ملعقتان صغيرتان من الملح

طريقة التحضير

-اسلقي البطاطس واهرسيها ساخنة في وعاء متوسط الحجم إلى أن تصبح ناعمة.

أضيفي إليها السكر والخميرة والزيت والزبدة وتابعي العجن إلى أن تتجانس في ما بينها.

- ضعي الطحين تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- بعد أن تتماسك العجينة، غلفيها واتركيها جانبا حتى ترتفع.

- ثم أخرجيها واصنعي كرات كبيرة منها، وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة متوسطة واتركيها حتى تنضج تماماً وتصبح جاهزة للتقديم.