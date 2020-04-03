بيتزا تارت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 10:14 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير البيتزا الشهية بعجينة التارت تعرفي إلى الطريقة معنا وأعديها في مطبخ وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب دقيق
ملعقة صغيرة من الملح
ربع كوب من السميد
3 ملاعق كبيرة من الزيت
6 ملاعق كبيرة من الماء البارد
كوبان من صلصة الطماطم
كوب من الطماطم المهروسة
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقة صغيرة من الزعتر
نصف حبة من الفليفلة الحمراء المقطعة إلى شرائح
ربع كوب من الزيتون الأسود المقطع
كوب من جبنة الموزاريلا

طريقة التحضير
- ابدئي بتحضير عجينة التارت، من خلال مزج كل من الطحين مع الملح والسميد وزيت الزيتون والماء البارد واعجنيها جيداً.
- اتركي العجينة لترتاح لبعض الوقت، ثم افرديها على مكان مسطح ضعيها في قالب التارت.
- حضري خلطة البيتزا من خلال مزج معجون الطماطم مع الطماطم المهروسة والملح والفلفل الأسود والزعتر وسخنيها على النار حتى تغلي.
- صبيها فوق عجينة التارت في القالب، ووزعي فوقها شرائح الفليفلة الحمراء والزيتون الأسود.
- غطي أعلاها بجبنة الموزاريلا ثم أدخليها إلى الفرن على حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية.
- بعد أن تنضج، أخرجيها من الفرن وقطعيها وقدميها ساخنة على مائدتك.

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