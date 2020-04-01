كب كيك التفاح والقرفة

نقدم إليك طريقة تحضير الكب كيك الشهي والمغذي لتعديه في منزلك بسهولة تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

4 حبات من التفاح

3 أكواب من الطحين

4 بيضات

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

كوبان من السكر الناعم

كوبان من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف ملعقة صغيرة من القرفة