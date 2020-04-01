كب كيك التفاح والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 11:36 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير الكب كيك الشهي والمغذي لتعديه في منزلك بسهولة تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
4 حبات من التفاح
3 أكواب من الطحين
4 بيضات
ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا
كوبان من السكر الناعم
كوبان من الزيت النباتي
ملعقة صغيرة من الفانيليا
نصف ملعقة صغيرة من القرفة

طريقة التحضير
- قطّعي التفاح الى مكعبات متوسطة، واتركيها جانباً الى حين الاستعمال.
امزجي الطحين مع القرفة وبيكربونات الصودا، واتركيها جانباً أيضاً.
- اخفقي كلاً من البيض والسكر بواسطة الخلاط الكهربائي إلى أن يتجانسا.
- ثم اضيفي خليط الطحين واستمري في التقليب إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.
ضعي بعدها قطع التفاح وقلّبيها جيداً إلى أن تتماسك في ما بينها.
- في قالب الكب كيك، وزّعي المزيج على الأكواب، وادخلي القالب إلى الفرن على حرارة متوسطة.
اتركيه حتى ينضج ويرتفع، ثم اخرجيه من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم قومي بتزيينه وتقديمه.

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