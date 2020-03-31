باذنجان بالحليب من المطبخ التركي

نقدم إليكِ طريقة تحضير الباذنجان بالحليب على الطريقة التركية، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
حبتان من الباذنجان المشوي
3 حبات من الخيار المقطع
حبة من الفليفلة الخضراء
3 أكواب من اللبن
نصف كوب من عصير الليمون
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقتان كبيرتان من البصل الأخضر المقطع
طريقة التحضير
- قومي بشوي الباذنجان جيداً إلى أن ينضج، ثم قشّريه واهرسيه بشكل بسيط وضعيه في طبق جانباً.
ثم قطّعي الخيار والفليفلة واضيفيهما إلى الباذنجان في الطبق وقلّبيها جيداً.
- اخلطي كلاً من عصير الليمون والملح والفلفل الأسود وصبّيه فوق المكونات في الطبق.
- ضعي فوقها اللبن بالكامل إلى أن يغطيها كلّها، وزيّني أعلاه بالبصل الأخضر المفروم ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.