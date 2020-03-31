باذنجان بالحليب من المطبخ التركي

نقدم إليكِ طريقة تحضير الباذنجان بالحليب على الطريقة التركية، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

حبتان من الباذنجان المشوي

3 حبات من الخيار المقطع

حبة من الفليفلة الخضراء

3 أكواب من اللبن

نصف كوب من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقتان كبيرتان من البصل الأخضر المقطع

طريقة التحضير

- قومي بشوي الباذنجان جيداً إلى أن ينضج، ثم قشّريه واهرسيه بشكل بسيط وضعيه في طبق جانباً.

ثم قطّعي الخيار والفليفلة واضيفيهما إلى الباذنجان في الطبق وقلّبيها جيداً.

- اخلطي كلاً من عصير الليمون والملح والفلفل الأسود وصبّيه فوق المكونات في الطبق.

- ضعي فوقها اللبن بالكامل إلى أن يغطيها كلّها، وزيّني أعلاه بالبصل الأخضر المفروم ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.