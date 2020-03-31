باذنجان بالحليب من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 04:18 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير الباذنجان بالحليب على الطريقة التركية، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
حبتان من الباذنجان المشوي
3 حبات من الخيار المقطع
حبة من الفليفلة الخضراء
3 أكواب من اللبن
نصف كوب من عصير الليمون
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقتان كبيرتان من البصل الأخضر المقطع

طريقة التحضير
- قومي بشوي الباذنجان جيداً إلى أن ينضج، ثم قشّريه واهرسيه بشكل بسيط وضعيه في طبق جانباً.
ثم قطّعي الخيار والفليفلة واضيفيهما إلى الباذنجان في الطبق وقلّبيها جيداً.
- اخلطي كلاً من عصير الليمون والملح والفلفل الأسود وصبّيه فوق المكونات في الطبق.
- ضعي فوقها اللبن بالكامل إلى أن يغطيها كلّها، وزيّني أعلاه بالبصل الأخضر المفروم ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»
طب وصحة
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
«مارس».. شاهد على أبرز المواجهات لـ«فرسان المتوسط»
رياضة محلية
المسماري يعلن السيطرة على العسة والجميل ورقدالين وزلطن
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية