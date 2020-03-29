كعكة الدونات قليلة السعرات

نُقدِّم اليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير كعكة الدونات الشهية بسعرات حرارية قليلة لتتماشى مع حميتكِ الغذائية.

تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان من الطحين.

كوبان من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الزبد.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر الناعم.

طريقة التحضير

- ابدئي بتذويب الزبدة مع الحليب في قدر متوسط على نار خفيفة.

- في وعاء مختلف، امزجي كلاً من الطحين والسكر والخميرة والملح وقلبيها حتى تتجانس.

ثم أضيفي الفانيليا ومزيج الزبد والحليب واعجني جيدًا إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة.

- اصنعي من العجينة أشكال الدونات المستديرة والمفرغة في الوسط وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزبد.

- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة متوسطة، واتركيها حتى تنضج ثم اخرجيها وزينيها بالسكر الناعم قبل تقديمها.