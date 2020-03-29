مسقعة الدجاج في خطوات بسيطة

نقدم إليكِ طريقة تحضير صينية المسقعة بالدجاج من المطبخ المصري، التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والحديد، والتي تعمل على رفع مناعة الجسم وتقويته.. تعرفي معنا إلى الطريقة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

كيلو باذنجان رومي، مقطع حلقات

2 ثمرة بصل كبيرة الحجم، مقطع حلقات

5 ثمرات فلفل أخضر رومي، ألوان، مقطع حلقات

فلفل أخضر حار، مقطع

كوب كبير عصير طماطم

ملح

فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة صغيرة كمون

رشة بهارات

صدور دجاج مخلية

صلصة بشاميل

طريقة التحضير

- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت وتوضع حلقات الباذنجان في الزيت الساخن وتترك حتى تتحمر.

- في مقلاة أخرى على نار متوسطة نضع القليل من الزيت يسخن ثم نضع حلقات البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار وتقلب حتى تتحمر قليلًا.

- توضع حلقات الباذنجان على حلقات البصل والفلفل ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات.

- في مقلاة على نار متوسطة تشوح قطع الدجاج تنضج ثم ترفع من على النار.

- في صينية فرن، توضع طبقة من حلقات الباذنجان و1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي والبصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم وتوزع.

- نضع جزءًا من صدور الدجاج فوق عصير الطماطم ثم نضع طبقة أخرى من حلقات الباذنجان و1/4 كمية مزيج الفلفل الرومي والبصل ثم 1/4 كمية عصير الطماطم وتوزع، ثم طبقة من صدور الدجاج.

- توضع صلصة البشاميل كطبقة أخيرة فوق المزيج ثم تدهن ببيضة مخفوقة وتوضع صينية المسقعة في الفرن من 30 - 45 دقيقة حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.