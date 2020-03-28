بالفيديو: حضري الخبز الفينو في مطبخك بسهولة

تعرفي معنا بالفيديو إلى خطوات وطريقة تحضير الخبز الفينو في منزلك بسهولة مثل المخابز، وذلك وفقًا لقناة «salma najm _ ma3 salma» على موقع «يوتيوب».

المكونات

1 كيلو دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

1.1/5 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1.1/5 ملعقة صغيرة ملح

ماء للعجن