كباب اللحم والباذنجان يمدان جسمك بالطاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 04:17 مساء

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير كباب اللحم والباذنجان لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة، ولكي يعمل على إمداد الجسم بالطاقة ويزوده بالحديد والبروتين اللازم لتقوية المناعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
100 غرام لح مقطّع إلى مكعبات)
3 فصوص ثوم
ملعقة صغيرة ملح
كزبرة خضراء
4 حبات باذنجان
6 ملاعق زيت الزيتون

طريقة التحضير
- ادهني شرائح الباذنجان بملعقتين من الزيت.
- في وعاء، امزجي الكمية المتبقية من زيت الزيتون مع الكزبرة والثوم ثمّ انقعي اللحم في المزيج لمدّة 15 دقائق.
- شكّي اللحم وقطع الباذنجان في أسياخ خشبيّة واشويها لمدّة 30 دقيقة مع تقليبها لينضج اللحم من كلّ الجهات ويصبح جاهزا للتقديم.

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