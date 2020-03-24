وافل البطاطا الحلوة

نقدم لك طريقة تحضير وافل شهي ومغذي من البطاطا الحلوة تعرفي على طريقة تحضيرة معنا وفقا لموقع «سوبر ماما».

المكونات

2 كوب دقيق.

½ 1 كوب بطاطا حلوة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات. كوب حليب.

¼ كوب سكر بني.

¼ كوب زبد مذاب.

6 بياض بيض.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

½ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

- على نار متوسطة، اغلي كمية من الماء، ثم ضعي فوقها مصفاة تحتوي على البطاطا. غطي المصفاة واتركيها حتى تنضج البطاطا. اهرسي البطاطا، ثم أضيفي الحليب والسكر والزبد وبشر البرتقال، وقلبي جيدًا.

- أضيفي الدقيق والبيكنغ باودر والملح، وقلبي حتى يذوب الدقيق تمامًا. اخفقي بياض البيض حتى يُصبح كالكريمة.

- أضيفي البياض إلى مزيج الدقيق والبطاطا على 3 مرات، مع التقليب ببطء من أسفل لأعلى، حتى يختفي البياض تمامًا.

- رشي جهاز الوافل بالزيت، ثم ضعي جزءًا من العجين وأغلقي الجهاز، واتركيه لمدة 3–5 دقائق. قدميه ساخنًا مع آيس كريم الفانيليا.