وافل البطاطا الحلوة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 12:05 مساء

نقدم لك طريقة تحضير وافل شهي ومغذي من البطاطا الحلوة تعرفي على طريقة تحضيرة معنا وفقا لموقع «سوبر ماما».

المكونات
2 كوب دقيق.
½ 1 كوب بطاطا حلوة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات. كوب حليب.
¼ كوب سكر بني.
¼ كوب زبد مذاب.
6 بياض بيض.
ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
ملعقة كبيرة بشر برتقال.
½ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير
- على نار متوسطة، اغلي كمية من الماء، ثم ضعي فوقها مصفاة تحتوي على البطاطا. غطي المصفاة واتركيها حتى تنضج البطاطا. اهرسي البطاطا، ثم أضيفي الحليب والسكر والزبد وبشر البرتقال، وقلبي جيدًا.
- أضيفي الدقيق والبيكنغ باودر والملح، وقلبي حتى يذوب الدقيق تمامًا. اخفقي بياض البيض حتى يُصبح كالكريمة.
- أضيفي البياض إلى مزيج الدقيق والبطاطا على 3 مرات، مع التقليب ببطء من أسفل لأعلى، حتى يختفي البياض تمامًا.
- رشي جهاز الوافل بالزيت، ثم ضعي جزءًا من العجين وأغلقي الجهاز، واتركيه لمدة 3–5 دقائق. قدميه ساخنًا مع آيس كريم الفانيليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين ترفع قيود التنقل عن المقاطعة التي انتشر منها «كورونا»
دولى
واشنطن تقتطع مليار دولار من مساعدتها لأفغانستان بسبب المأزق السياسي
دولى
محمد الحسن الرضا السنوسي يدعو لوقف الاقتتال والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا
ليبيا
غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا ...
دولى
تعليق الدوري الإسباني لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
الناظوري: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 8 أشهر
ليبيا
«كورونا» ينجح فيما عجزت السلطة عن تحقيقه إزاء الحراك الجزائري
عربى
فيروس «كورونا» يتوغل: البشرية تشدد إجراءاتها من اليابان إلى أميركا مرورا بأوروبا...
دولى
تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا
دولى
ميركل: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين
دولى
رونالدو يخضع لفحص طبي جديد لفيروس كورونا
رياضة عالمية
العيساوي يتحدث إلى «لاليبرتون الفرنسية» عن تداعيات حرب طرابلس وكورونا والإصلاحات...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على فوائد الماء البارد